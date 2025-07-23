原想坐第1排！女高中生國光客運逃死劫　驚恐憶：砂石車從頭上削過

▲國光客運與砂石車相撞釀嚴重死傷，女高中生還原驚恐過程。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

新北市萬里今（23）日上午發生嚴重交通事故，一輛國光客運與砂石車對撞釀成1死14傷。當時搭乘公車準備上學的女高中生郭于瑈親歷事故第一現場，她驚恐回憶，原本想坐在車內第一排，臨時改坐第五排，與死神擦肩而過，如今回想仍心有餘悸。

「第一排的乘客後來走了……」郭于瑈語帶哽咽地說，自己是在磺港路起點站上車，當時打算坐在第一排靠窗，後來改變心意往後坐到中段第五排的位置。不料半路就遇到意外，發生事故時，砂石車從她頭頂掠過，車窗當場碎裂，她渾身沾滿玻璃碎片，四肢也多處擦挫傷。

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▲乘客郭于瑈表示原打算坐第一排，與死神擦肩而過仍心有餘悸。（圖／浪金山提供）

她描述當時情況混亂，除了自己受傷，司機與多位乘客頭部血流不止，形容整個玻璃是瞬間炸開，感覺像整面牆打過來，她事後也自行就醫。

事故發生於上午8時許，萬里區中福路磚廠公車站牌前，砂石車疑似過彎打滑失控翻覆，迎面撞上國光客運，造成第一排走道39歲游姓乘客重傷不治，其餘14人輕重傷。現場客運車頭幾近全毀，擋風玻璃碎裂四散，31歲葉姓砂石車司機一度受困車內，由消防人員破壞車體後救出送往基隆長庚醫院救治，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲砂石車頭嚴重凹陷。（圖／CTWANT）

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