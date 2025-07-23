「我不表態也不帶風向！」　百萬網紅：7月26日會去投票

▲Cheap在YouTube上有超過百萬粉絲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免投票倒數，名單包含24位藍委以及新竹市長高虹安。常分享時事的網紅Cheap就在臉書發文表示，他不會表態，也不會帶風向，但他7月26日當天，會去投票。他也說，投票完，日子還是照過，不論最後結果如何，都不是世界末日。

Cheap在臉書粉專上發文表示，他不表態支持誰，也不想帶風向，但他知道當天一定會有人崩潰，也會有人爽到內傷。他說，他7月26日當天會去投票，不管大家支持誰，記得投完票之後，日子還是要照過，可以吃好睡飽，先訂電影票、訂餐廳，不論結果如何，都不是世界末日，可以為自己留點樂子。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「想罷就罷，想挺就挺，開完票就要認」、「尊重彼此，不要再罵來罵去了」、「日子一樣要過，兩邊都是一樣，真正爽到內傷的是躲在後面的既得利益者，而不是在外面喊聲日曬雨淋的那群人」。也有網友擔憂，「不管結果如何，台灣這波下去只會更對立，失敗的那方不會認同另外一邊，而這過程的激化對立造成的傷害，也很難撫平」。

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有2道門檻。首先是，罷免同意票數，要達原選舉區選舉人數總四分之一，即25%以上；再來就是，罷免的同意票數要多於不同意票數。