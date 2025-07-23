整形醫「我不是藍不是綠，是對的」　PTT創世神：我也是這種

▲大罷免投票進入倒數階段。（圖／記者詹詠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免投票進入倒數階段，一名整形外科醫師在Threads表示，他呼籲大家站出來罷免擾亂國會秩序的立委，結果就有人說他是綠的。對此他強調「我不是藍的，也不是綠的，我是對的。我是屬於你如果發現你的答案跟我不一樣，你要改的那種人。」貼文吸引「PTT創世神」杜奕瑾轉發，「我不是藍的、也不是綠的、我是對的，剛好我也是這種」，引發話題。

該名整形外科醫師表示，自己讀建中、台大醫學系、整形外科，一路走來都是第一志願的原因，就是他不選錯答案，直呼「同意罷免就是台灣的正確答案」。杜奕瑾就轉貼該貼文，「我不是藍的、也不是綠的、我是對的，剛好我也是這種。」

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726首波大罷免投票計有24位國民黨立委與新竹市長高虹安，依法罷免案投票通過有2條件，「有效同意票數多於不同意票數、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，中選會今公布各選區25%門檻。從數字上來看，達到選區25%門檻最高的是新北第一選區立委洪孟楷，需10萬1265票，所需票數最少的則是台東的黃建賓，僅2萬8347票。另外，花蓮傅崐萁需4萬7842票，北市所需門檻最高的則是李彥秀的7萬7972票、最低為羅智強的5萬7246票。