日本行人「等車開走」才過斑馬線！警車神速現身　結局超療癒

▲名醫周佳正小跑步過馬路，慘遭公車撞死。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「乳癌權威」衛福部桃園醫院乳房外科主任醫師周佳正，日前遭左轉公車撞上送醫不治。這場死亡車禍不僅震驚醫界，也讓行人路權議題再掀關注，百萬網紅Cheap就曬出影片，直言在台灣未禮讓行人的車輛，或許不會被抓，「但在日本，警察直接出動。」

Cheap昨日在臉書表示，「有去過日本的都知道，汽車遠遠看到你就會停下來；在台灣，會讓的機率極小，還會嗆你『誰知道你要不要過』。如第二則影片，這在台灣100%不會被抓；但在日本，警察直接出動。」

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從影片中可見，該路段疑似沒有紅綠燈，而一位行人在等待白色休旅車開過去後，才快步穿越斑馬線；沒想到，幾秒後一輛警車火速衝出，並追上該車開罰。

Cheap不禁感嘆，「那些嗆行人慢慢走、滑手機的，你能做到日本這樣，再來要求行人吧！好笑的是，一般民眾不懂就算了，連我們的官員們，也一搭一唱要行人走快一點，你們手中握有公權力，連行人安全的步行環境都沒做好，就急著要求弱勢，腦袋有洞嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「我很認同Cheap的話，台灣真的很可悲，連基本的道路清空都做不到，這也是很大的原因」、「笑死，直接逮捕」、「警察出場也太帥」、「台灣車速好像普遍都偏快，停下來也要擔心被親屁屁，而且違停一堆擋視線的，很難遠遠看有無行人，總之台灣的交通沒有最爛，只有更爛」、「日本警察帥翻」。