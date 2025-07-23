執政黨「更改投票所」要讓人跑錯？事實查核中心闢謠　揭調整主因

▲726大罷免倒數。示意圖，與本文無關。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免倒數，網路上出現「執政黨不斷更新投票所」的消息，但這個傳言是真的嗎？台灣事實查核中心表示，罷免案投票所地點原則上跟2024總統及立委選舉相同，但如果遇到「校舍修繕、當地投票人口數增加」的狀況，投票所地點則有可能改動。

近日網路傳出「執政黨不斷更新投票所，不是按選舉時的地點，故意讓不同意罷免的人跑錯地方，減少人數」的消息，事實查核中心21日向中央選舉委員會求證，中選會表示，「會議決議以2024年正副總統及立委選舉投票所設置數為原則，進行相關規劃與安排」。

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中選會也指出，「考量投票人投票習慣及民眾投票便利性等因素，立委罷免案投票所設置地點，原則上也盡可能與前次選舉相同」，目前全國有辦理罷免案的9個縣市，共設置5947個投開票所。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，原則上罷免投票的投開票所，會跟最近一次選舉（即2024年總統及立委選舉）的投票地點相同，除非該地點有其他用途，如修繕等，否則不會特別調整。

台北市選委會表示，選舉時，許多投開票所都設置在學校，但部分學校校舍會趁著暑假修繕，或作為考場，因此若遇此情況則會另覓他處，「並非傳言所稱的政治力介入」。

桃園市選委會也指出，並不會針對特定選舉更改開票所地點，但「近10年來桃園市人口持續增加，當人口達一定人數時，按規定就要新設投開票所，因此投開票所地點當然也會跟著改變」。

不過之後網路又有流傳「台中投開票所地點詭異」的說法，稱地點多為民宅、空屋、車庫等。對此，事實查核中心根據網傳的19個投票所地點，來與「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所設置地點一覽表」對照。

事實查核中心對照後發現，網傳的19個投票所地點，有11處與前次選舉相同，至於不同的8個地點，他們也致電投票所所處的里長辦公室求證，得知換地點的原因分兩種，一為「私人場地不願出借」，二為「原場地已預定在投票日當天辦理活動」，因此只好換地點，但投開票所均鄰近前次投票地點，並沒有刻意改到偏僻處。

▼事實查核中心針對網傳19個投開票所進行查核比對，點圖可放大。（圖／事實查核中心）