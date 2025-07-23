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2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

博客來「夏日漫博」（圖／博客來提供）

▲「2025夏日漫博」線上開跑，即日起至9月25日集結近五萬種漫畫、輕小說、與動漫周邊 5折起。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著第24屆漫畫博覽會即將登場，博客來與momo購物網同步展開線上動漫祭，並揭曉2025上半年漫畫熱銷榜與趨勢，其中動畫IP加持原作與韓漫熱潮掀起買氣，《我獨自升級》、《全知讀者視角》搭上動畫熱播，更是帶動「追動漫、補原作」閱讀風潮，此外，從復刻經典、到BL與GL作品持續走強，多元題材漫畫打破既有族群界線，推升整體出版市場熱度。

2025年漫畫市場火熱，根據博客來觀察，今年上半年閱讀暢銷榜 TOP100中，共有30本漫畫作品入榜，年增幅達 58%，比去年多出11名，展現強勁的市場動能與用戶黏著度，像是《膽大黨18》受動畫串流聲量帶動，擠進上半年新書榜第7名；《SPY×FAMILY 14》則穩居第10名，人氣持續不墜。

不同於去年《排球少年》一枝獨秀，今年漫畫題材呈現百花齊放趨勢，從少年熱血到GL作品如《我在意的對象並不是男人》，女性向與療癒系作品同樣受到青睞。閱讀習慣不僅年輕化，需求也更趨分眾，整體漫畫業績較去年同期成長兩成，題材面向從娛樂延伸至心理慰藉與社群共鳴，反映漫畫正邁入新一波黃金年代。

博客來指出，漫畫銷售已連續5年雙位數成長，2025年上半年甚至首度超越童書，成為全站最大書籍品類。進一步歸納也發現三大趨勢：動畫IP持續大熱、BL百合熱賣、靈異搞笑新勢力崛起，尤其《我獨自升級》堪稱現象級代表，因「末日預言」話題翻紅的舊作《我所看見的未來》，銷量則是突破去年全年，挺進上半年漫畫暢銷榜前5名。

博客來「夏日漫博」（圖／博客來提供）

▲韓漫《我獨自升級》搭上動畫熱播檔期，網路上掀起討論熱度。（圖／博客來提供）

momo也公布2025上半年漫畫銷售觀察，榜單顯示「經典IP復刻」成為消費動能主軸之一。多款日系舊作透過再版包裝、跨媒體改編或數位化上架，不僅喚醒35+熟齡族群的共同回憶，也吸引Z世代入坑，帶動整體銷售表現。

其中，實體漫畫熱銷榜冠軍由《898隻大集合！寶可夢大圖鑑》奪下，第二名《ONE PIECE航海王111》、第九名《彼岸島 48天後…》等作品，也展現出經典IP在市場上的持續黏著力。此外，《灌籃高手》在35週年之際首度推出電子版，迅速登上電子書漫畫類別銷售冠軍，帶動「舊作數位化」商機，喚起跨世代讀者的情感共鳴。

momo公布上半年漫畫熱銷榜（圖／momo提供）

▲《898隻大集合！寶可夢大圖鑑》完整收錄歷代寶可夢角色，成為親子共讀與送禮選品的熱門之選。（圖／momo提供）

momo公布上半年漫畫熱銷榜（圖／momo提供）

▲《灌籃高手》首度推出電子版，搶攻數位閱讀市場。（圖／momo提供）

同時，韓漫作品今年在台灣市場快速擴張，已成為不可忽視的新興勢力。momo漫畫熱銷榜第六名的《我獨自升級1-5漫畫套書》搭上動畫熱播檔期，實現話題與銷售的雙軸發酵；第七名《全知讀者視角》憑藉獨特世界觀與緊湊敘事，成功轉化連載熱度為紙本套書銷量。第十名《我奪走了公爵的初夜》則代表戀愛幻想題材的女性向消費潛力，雖排名末端，但具持續成長潛力。

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