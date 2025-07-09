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樂天Kobo 2025上半年Top10榜單出爐　《灌籃高手》電子書上架賣翻

樂天Kobo 2025上半年電子書暢銷Top10（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo 2025上半年電子書暢銷Top10。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在AI浪潮與全球變局之中，閱讀依然是許多人尋找平靜與靈感的重要途徑。繼博客來與誠品書店相繼公布2025年上半年新書暢銷榜後，樂天Kobo也揭曉了上半年電子書Top10排行榜，帶出台灣讀者最關注的話題書單。另一方面，經典神作《灌籃高手》電子書全套上架後，在PChome 24h購物引爆買氣，再度點燃新舊粉絲的籃球魂。

根據樂天Kobo電子書公布2025上半年Top10暢銷電子書排行榜，《我可能錯了》再度奪下冠軍寶座，蟬聯人氣之最，這本由瑞典經濟學家所著的修行回憶錄，以貼近人心的箴言，陪伴讀者走過焦慮與低潮，是許多人在人生卡關時期的心靈慰藉。緊追其後的《納瓦爾寶典》則彙整矽谷投資人納瓦爾的金句語錄與人生智慧，從財富、選擇到快樂，提供想建立個人思維系統的讀者全新視角。同為商業理財類的《夠好的工作》位居第四，聚焦過度工作的心理根源，為追求平衡的職場人提供務實解方。

文學小說表現同樣亮眼，第三名由兼具詩意與療癒力量的《沼澤女孩》奪下；其餘入榜作品還包括《四十我就廢》、《流浪者之歌／悉達多》、《為花換新水》，以及《私人圖書館員：貝兒與摩根大通》，從自嘲迷惘到人生哲思，題材多元、餘韻深長。投資書籍《持續買進》與心理療癒作品《蛤蟆先生去看心理師》也分別入榜第八與第十名。整體而言，商業理財仍是最受歡迎領域，不少讀者希望透過電子書有效自我升級，掌握長期投資與情緒調適的智慧。

【台灣】樂天Kobo 2025上半年電子書暢銷Top10
1、我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課
2、納瓦爾寶典
3、沼澤女孩
4、夠好的工作
5、四十我就廢
6、流浪者之歌／悉達多
7、為花換新水
8、持續買進
9、私人圖書館員：貝兒與摩根大通
10、蛤蟆先生去看心理師

《灌籃高手》電子書（圖／記者洪菱鞠攝）

▲《灌籃高手》全新電子書熱血上架。（圖／PChome 24h購物提供）

另外，陪伴無數人成長的《灌籃高手》，備受期待的《灌籃高手新裝再編版》全套電子書（第1至20集）熱血上架後，粉絲除了能隨時隨地重溫湘北五虎的奮戰時刻，尤其特別收錄封面完整彩圖，提供最完整的收藏體驗，迅速引爆搶購熱潮。PChome 24h購物指出，電子書開賣首兩日的銷量較紙本書的日均銷量激增超過200%，不僅印證經典IP的強大號召力，也喚醒讀者心中不滅的青春記憶。

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