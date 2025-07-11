2025雲林閱讀月啟動！漫遊雲林漫畫台灣　展開親子閱讀盛夏

▲《漫遊雲林・漫畫臺灣主題書展》透過漫畫視覺與敘事雙重載體，展現其作為文化保存與情感抒發的深厚力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處於今（11）日舉辦「2025嬰幼兒閱讀推廣暨雲林閱讀月啟動」記者會，宣告一系列暑期閱讀活動與主題書展正式展開，縣長張麗善、文化觀光處陳璧君處長、豐泰文教基金會、雲林縣不動產開發商業同業公會代表、以及雲林重量級漫畫家阮光民、陳小雅共同參與，為今年暑假雲林閱讀月及《漫遊雲林・漫畫臺灣》主題書展揭開序幕。

縣長張麗善表示，閱讀是最美的陪伴，漫畫作為圖像敘事的形式，不僅吸引不同年齡層，更能引發跨世代共鳴。感謝豐泰文教基金會及不動產開發商業同業公會對雲林閱讀月系列活動的支持，讓縣府得以於7月至12月辦理《漫遊雲林·漫畫台灣》主題書展與系列閱讀推廣活動。書展以雲林在地漫畫家作品為主軸，不僅讓在地創作者被更多人看見，也讓民眾認識臺灣漫畫文化的深度與價值。

▲張麗善期盼讓雲林孩子從0歲起培養閱讀習慣，讓閱讀陪伴孩子成為生活日常。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善進一步指出，雲林縣不動產開發商業同業公會已連續7年捐贈新生兒圖書經費。今年，縣府持續與戶政單位合作，凡新生兒辦理借閱證，即可獲得閱讀禮袋一份。7月至12月，全縣20鄉鎮圖書館將聯合舉辦逾百場嬰幼兒及親子閱讀活動，期盼從0歲起培養閱讀習慣，讓閱讀陪伴孩子，成為生活日常。

文化觀光處陳璧君處長表示，《漫遊雲林・漫畫臺灣主題書展》延續去年《精粹─雲林文學之美》策展精神，今年以漫畫為策展主軸，聚焦兩位來自雲林、享譽國內外的漫畫家──阮光民與陳小雅的代表作品策展。阮光民老師以《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》等作品書寫家鄉與童年故事，角色真摯動人、觸動人心，更於去年榮獲金漫獎大獎，堪稱台灣庶民生活漫畫代表人物。

阮老師今年4至5月亦擔任本館電子書借閱活動「駐站閱讀大使」，推薦優質漫畫與書單，深獲讀者喜愛。來自虎尾的陳小雅則以《風中的黑籽菜》、《四個初夏的藍天》描繪虎尾建國眷村的故事，其細膩的畫風與豐沛情感觸動人心，透過漫畫保存正在消逝的地方記憶，讓年輕世代也能穿越時空，感受歷史的溫度與文化的厚度。



雲林重量級漫畫家阮光民、陳小雅共同感謝在雲林縣政府支持下舉辦這次聯展。阮光民老師表示，他很榮幸能以阿公的店創作《用九柑仔店》這個故事作品，目前已翻譯成日文、義大利、德文還有法文，希望透過漫畫呈現台灣讓更多國家了解。

漫畫家陳小雅則說，她相信漫畫能夠改變世界，這次作品《四個初夏的藍天》以及之前《風中的黑籽菜》、《我想守護的你》都是在講述虎尾眷村的故事。虎尾眷村是全台灣最大農村型眷村，更近似台灣近代史縮影，曾經差一點就消失不見，我們必須透過文化保存再造，用文字、歷史、故事記錄這個地方，讓後代知道自己是從何而來，又該往哪裡走，亦透過故事相互理解尊重。



此次書展透過漫畫這一視覺與敘事的雙重載體，展現其作為文化保存與情感抒發的深厚力量。展覽現場除了精彩漫畫作品展示，更融入沉浸式設計、互動遊戲區與親子拍照牆，打造「閱讀＋體驗＋美感」三合一沉浸式展區，從視覺、感官、互動三重面向，打造圖像閱讀的創新展演空間，引領讀者漫遊臺灣漫畫世界，認識臺灣漫畫的深度、溫度與地方文化價值。



為深化閱讀與親子共讀體驗，文化觀光處於7月26日至27日、8月2日至3日舉辦兩場「微冊・夜未眠──夜宿圖書館」，結合圖書館資源與「微冊角落」品牌理念，設計親子音樂互動、繪本導讀、圖書館探索任務等內容，活動一推出即受鄉親熱烈響應，縣府也會以增額方式，邀請家長與孩子一起體驗閱讀、藝術與夜宿的奇幻旅程。

此外，7月27日及8月30日，圖書館特別規劃漫畫名家講座，邀請阮光民與陳小雅分享創作歷程與閱讀靈感，近距離交流漫畫與文化創作的深度與力量。

▲今年以漫畫為策展主軸，聚焦兩位來自雲林、享譽國內外的漫畫家──阮光民與陳小雅的代表作品策展。（圖／記者游瓊華翻攝）