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蘋果摺疊手機真的要來了？最新爆料揭發表時間與技術亮點

▲▼摺疊iphone。（圖／MacRumors）

▲▼摺疊iPhone。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

根據台灣研究機構TrendForce最新報告，蘋果首款摺疊式iPhone將搭載7.8吋內螢幕與5.5吋外螢幕，預計將於2026年下半年正式亮相，可能落在當年9月發表會時段。

這一螢幕尺寸配置與知名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今年3月的預測一致，如今再獲獨立研究單位佐證，使市場對此消息的可信度大幅提升。不過，目前尚無法確認TrendForce的說法是否源自郭明錤的資料。若尺寸屬實，這款摺疊iPhone的內螢幕將略小於三星最新推出的Galaxy Z Fold 7（8吋），外螢幕也比對方的6.5吋更為緊湊。

TrendForce預期這款摺疊機將於2026年下半年登場，具體上市時間可能為2026年9月，與蘋果慣例的新機發表時間相符。

除尺寸資訊外，郭明錤上週更指出，蘋果與三星下一代摺疊機將主打「無摺痕」螢幕，蘋果將藉由雷射鑽孔金屬板來分散彎折時的應力，以實現更平整的顯示效果。此項技術不僅有望改善目前摺疊螢幕的觀感問題，也可能成為未來摺疊裝置的重要趨勢。

至於硬體規格部分，郭明錤預測，這款摺疊iPhone將配備兩顆後置鏡頭、一顆前鏡頭，並取消Face ID，改以整合Touch ID的電源鍵作為主要解鎖方式。

目前蘋果尚未正式公布任何摺疊機產品計畫，不過隨著供應鏈資訊與業界預測漸趨一致，外界普遍認為這款裝置正在緊鑼密鼓地開發中。

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