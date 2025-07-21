蘋果iOS 26公測預計本週登場　首波iOS 27傳聞聚焦摺疊機支援

▲iOS26將在秋季正式登場。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果即將推出iOS 26的首個公開測試版本，預計於本週對外釋出，時間可能落在台灣時間7月24日前後。根據《彭博》資深記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中的預測，「各項跡象顯示iOS 26將於本週進入公測階段。」

蘋果先前已在WWDC開發者大會上表示，iOS 26公測將於7月啟動，但未提供具體日期。若時間如期落在本週，預料iPadOS 26、macOS 26、tvOS 26、watchOS 26及HomePod軟體26的公測版亦將同步釋出。

特別的是，蘋果也將首度提供新款AirPods韌體的公測版本，但visionOS 26目前仍未列入公測計畫。使用者可免費加入Apple Beta Software Program測試計畫，在安裝測試版本前建議務必備份資料。

目前所有系統更新均已提供給開發者測試，雖然蘋果已取消需支付99美元年費才能獲取開發者測試版的限制，但仍需註冊開發者帳號，正式一般用戶則建議等待公測版。

此外，古爾曼也透露，iOS 27的開發即將啟動，重點將放在支援傳聞中預計2026年下半年登場的摺疊iPhone。這將是蘋果首次針對可摺疊設備進行軟體介面與功能的全面優化。