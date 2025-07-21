蘋果折疊iPhone備戰2026　傳螢幕出自三星、將採「書本式」設計

▲折疊iPhone傳將採用SDC顯示器無摺痕設計方案。（圖／翻攝Ｘ@mingchikuo）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》資深記者古爾曼（Mark Gurman）報導指出，蘋果首款摺疊iPhone預計將於2026年底亮相，市場普遍關注其產品定位與供應鏈布局。同時，知名分析師郭明錤近日透露，韓國精密零組件供應商Fine M-Tec已於2025年7月17日公告，將投入約175億韓元（約新台幣4.3億元），以擴充雷射鑽孔產能，支援未來折疊機市場成長，包括蘋果與三星的需求。

該項投資計畫將從2025年7月17日持續至2027年1月20日，主要用於生產應用於摺疊螢幕的金屬支撐板。郭明錤指出，蘋果對螢幕無摺痕的要求遠高於現有市場標準，預計將採用雷射鑽孔技術生產金屬板，提升螢幕展開時的平整度與耐用性。

此外，三星也將在2026年下半年推出新一代摺疊機Galaxy Z Fold 8，為迎戰折疊iPhone，預計將同樣導入高成本的雷射鑽孔金屬板，由Fine M-Tec獨家供應，取代目前Fold 7的主要供應商。分析認為，這將推升該公司2026年的平均售價（ASP）與利潤率表現。

值得注意的是，Fine M-Tec此次公告只是初步投入，郭明錤預估，後續還會有針對蘋果訂單需求的進一步投資計畫，顯示蘋果摺疊iPhone的量產節奏已逐步明朗。

根據早前報導，蘋果摺疊iPhone將採用與Galaxy Z Fold類似的書本式設計，並由三星供應螢幕，外型與功能均標榜實用導向。為了提供流暢體驗，蘋果亦同步開發iOS 27專屬介面，並針對摺痕與鉸鏈結構進行技術突破。

市場分析認為，蘋果此次進軍摺疊機領域，將面臨小米、華為等中國品牌多年來的技術與市場壓力。不過，若能整合蘋果一貫的軟硬整合優勢與品牌吸引力，仍有機會重塑高階摺疊手機市場格局。