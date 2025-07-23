男癲癇發作倒地抽搐　永康警急抱上巡邏車9分鐘送醫搶救

▲男子癲癇發作倒地抽搐，員警火速將其抱上巡邏車送醫搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名19歲男子22日下午突然癲癇發作、倒地抽搐失去意識，永康分局鹽行派出所2名員警巡邏時被熱心民眾招手求助，見男子狀況危急，當機立斷抱上巡邏車、鳴笛火速直送奇美醫院，將原需20分鐘的車程縮短至9分鐘，搶下黃金救援時間，男子救治後已恢復穩定，家屬感謝員警及時援手救回一命。

永康分局表示，鹽行派出所警員陳泓均、蘇星宇22日下午2點多在中正七街執行違規停車巡查勤務時，突然有路人急忙上前招手，指稱有男子倒地情況不對。2員立刻上前查看，發現男子仰躺在地、全身激烈抽搐、面色蒼白無意識，狀況相當危急。員警不敢耽擱，合力將男子抱上巡邏車，一路鳴笛緊急送往奇美醫院。

警車沿途鳴笛開道，將平時約需20分鐘車程壓縮至9分鐘內抵達醫院。經院方診斷，該名19歲的劉姓男子為癲癇突發所致，所幸送醫即時，急救後狀況已趨穩定，後續交由醫療團隊照護。家屬表示：「若再晚幾分鐘，後果恐怕難以想像，真的非常感謝警方即時援救。」

得知劉男脫離險境，陳、蘇兩員也感到與有榮焉，表示能在執勤時及時救人，是警察工作中最有價值的事之一。永康分局長顏勤峰高度肯定2名員警的機警行動，強調這正是警察助人為懷、即時應變的最佳展現，也提醒市民若突感身體不適，應儘速撥打119尋求專業救護支援，搶下每一分一秒的黃金急救時間。