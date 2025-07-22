350元買到烤焦貝果　店家「悄做1舉動」：只想低調做貝果！網炸鍋

▲店家Google Maps狀態顯示歇業。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友到媽媽上班的網美貝果店探班，買了350元的貝果，咬一口驚覺苦苦的，發現有一側烤焦，跟店家反應卻被質疑「自己加熱過烤焦」，氣得她上網PO文，孰料貝果店闆娘竟解雇媽媽，還嗆「讓妳留案底」。如今店家的Google Maps狀態改成已歇業，讓網友無法評論，事發至今店家裝死沒有任何回應。

女網友在Threads發文，到淡水探媽媽的班，並購買350元的貝果，發現貝果烤焦，跟店家反應卻被質疑「是不是自己加熱過烤焦，再來怪店家」，讓她很傻眼。沒想到文章貼出後，店家竟辭退媽媽，並要求刪文，「因為我毀壞他們名譽、無中生有造謠中傷店家，所以他們要告我，說什麼要讓我多一條案底。」

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女網友指出，事發至今，店家一句道歉都沒有，甚至還把Google Maps狀態改成已歇業，不讓大家評論，「我想一句道歉真的不是很難吧」。她到店家IG傳訊息要求道歉，卻反遭店家封鎖，「不會有人沒事想要搞你們，我也和你們沒有任何商業關聯，很遺憾事發至今，你們的處理方法令人髮指。」

▲店家回應。（圖／翻攝自貝果店家IG）



女網友表示，「整件事我只是覺得很荒謬，所以持續更新貼文，這些事情固然店家不會開心，但也不是他拿來隨意資遣一個員工的理由。」

對此，貝果店發限動回應，關閉Google Maps店家訊息，顯示歇業，是因為「想低調做貝果而已」，淡水店、天母店仍正常營業，感謝大家的支持。

貼文曝光，掀起網友討論，「烤焦就加強員工訓練之類的，結果是解僱員工告人，這操作一流」、「只是反應貝果燒焦，媽媽就丟了工作，這家店太想紅」、「不管食物好不好吃，這樣威脅別人，絕不會踏進這種店」、「這整件事情比他貝果的定價還讓人傻眼」。