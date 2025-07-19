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妹子摩鐵裸睡遭偷拍！變態男逼「再見一面」性侵逞慾

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名女子在摩鐵內裸睡，結果遭到網友偷拍，最終落入狼爪。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名女子小美（化名）與網友阿宏（化名）相約見面，怎料她裸睡時遭到偷拍，進而被阿宏威脅發生性關係、最終落入狼爪。台南地院審理後，依照竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪、強制性交罪，判阿宏2個月、3年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，小美與阿宏是網友關係，2人2024年5月間相約到台南一處摩鐵見面，小美在房間內脫掉衣物休息，怎料卻遭阿宏掀開被子偷拍。

時隔不到一個月，阿宏又再度約小美到摩鐵見面，隨後便拿出自己所偷錄的私密影片，並且開口要脅，若是不發生性關係，就會將這些影片發布到網路上。阿宏同時還承諾，等到發生完關係，就會將這些影像刪除。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名女子在摩鐵內裸睡，結果遭到網友偷拍，最終落入狼爪。（示意圖／記者黃克翔攝）

小美發現影中人是自己，頓時大感崩潰，聽見阿宏威脅的話語，加上阿宏承諾完事會刪除影片，她無奈之下只能選擇屈從。

對於自己的行為，阿宏則辯稱，強制性交的部分應只有未遂。在發生性行為以前，小美就已確認影片已刪除，他也沒做出壓制等舉動，是他花時間安撫小美的情緒後，小美自願同意發生發生關係。

不過，台南地院法官審理後，並不採信阿宏的說法，最終依照竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪、強制性交罪，判阿宏2個月、3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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