　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總務處解釋為何擋罷免飄帶　陳培瑜再轟卸責：搞錯行政中立定義

▲▼民進黨立委陳培瑜講飄帶。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳培瑜今（23日）表示，她辦公室同仁帶訪客上樓竟遭警衛提醒，把背包上「大罷免大成功」的飄帶拔下來，讓她質疑，「現在是立法院開始戒嚴了嗎？」立法院總務處回應，已向陳說明，未來會再加強勤務教育，除非涉及委員安全，未來會彈性處理，尊重意見表達。不過，陳培瑜認為，上禮拜反罷免團體才進到立法院，拿非常多標語在開記者會，難道他們有受到一樣待遇？他們要行政中立，也要要求訪客行政中立，「他們把行政中立定義搞不清楚搞錯了？」

陳培瑜今日在臉書表示，她的辦公室同仁剛剛到中興大樓1樓帶訪客上樓，當時訪客正在登記姓名，卻遭到身後的警衛提醒，「請把背包上的飄帶拔下來！」

「現在是立法院開始戒嚴了嗎？」陳培瑜質疑，如果沒有上面的長官交代，最基層的立法院大樓警衛怎麼可能敢做出這樣的事情？她要問立法院長韓國瑜跟秘書長周萬來，現在是要在立法院戒嚴了嗎？

針對指控，立法院總務處表示，警衛隊門禁安全管制有一定彈性，不分任何政黨立場，針對危險物品、旗幟標語有相當規範，但立院是意見表述的地方，在沒有安全疑慮下，確實不應太多限制。已向陳培瑜辦公室說明，因近日政治攻防較為激烈，今日崗哨同仁要求較為嚴格，造成誤會，未來會再加強勤務教育，以安全為前提下，尊重意見表達。

▲▼民進黨立委陳培瑜講飄帶。（圖／記者陳煥丞攝）

陳培瑜下午受訪表示，基層人員常承受長官壓力，如果上面沒有交代，或有任何暗示性語言，「我認為基層員警或議事人員應該不敢做出這樣的事情」，所以第一時間就跟總務處長和秘書長周萬來抗議，要求他們必須說清楚。

陳培瑜說，結果總務處長剛剛來說，因為週五康園發生一些事情，所以第一線人員比較緊張，「我認為他把責任都推給第一線工作人員，是不應該的」，因為他們承受壓力是來自不同立場委員辦公室、不同陳情抗議的人，這樣待遇如果放在反罷免身上，他們有沒有一視同仁？其實總務處也是沒有說清楚，因此不管周萬來或總務處都必須說清楚。

陳培瑜質疑，上禮拜反罷免團體才進到立法院，拿非常多標語在開記者會，難道他們有受到一樣待遇？這不公平，他們說要行政中立，也要要求訪客行政中立，「他們把行政中立定義搞不清楚搞錯了？」整個立法院氛圍非常緊張，行政人員、議事人員、公務人員應該保持行政中立，而不是要求訪客行政中立，甚至有特定立場的要求訪客。

依據「立法院會客請願參觀訪問旁聽等作業程序及管制要點」第13點規定，前來本院會客、請願、參觀及旁聽等人士應服裝整齊，依規定辦理換發識別標幟手續及接受安全檢查，並不得攜帶標語、海報、各式布條、旗幟、桿棒、無線麥克風及其他危險或不當物品進入院區，如有攜帶上述器物，應交會客室服務人員代為保管。不遵守規定者，本院得拒絕其進入院區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務
汐止夫妻雙亡　「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情
快訊／「竹節草」颱風估明生成！　路徑大迴轉
練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀
61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！　曝暗戀張秀卿多年
吳宗憲認「跟黃子佼周邊的人都不往來」！合作小S多年：連電話都
16年資深辦事員國道遭8車輾成碎屍　台中監理所震驚不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

罷免案倒數　北市行動車挺立委籲投下「不同意罷免」票

民進黨前秘書長林錫耀疑關說司法人事案！勁爆對話曝光

朱立倫喊「大罷免可以不投票！」　綠：他在向藍營支持者釋出訊息

台灣關稅多少？ 　朱立倫喊話賴清德應公開談判到底「讓什麼」

王婉諭揭一藍委過往「造謠翻車」紀錄　「除傅崐萁外最該被罷免」

發言人遭爆賺紅錢　剷除黑芯嗆：藍委接觸統戰系統風險遠高於人民

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

罷免案倒數　北市行動車挺立委籲投下「不同意罷免」票

民進黨前秘書長林錫耀疑關說司法人事案！勁爆對話曝光

朱立倫喊「大罷免可以不投票！」　綠：他在向藍營支持者釋出訊息

台灣關稅多少？ 　朱立倫喊話賴清德應公開談判到底「讓什麼」

王婉諭揭一藍委過往「造謠翻車」紀錄　「除傅崐萁外最該被罷免」

發言人遭爆賺紅錢　剷除黑芯嗆：藍委接觸統戰系統風險遠高於人民

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

歐陽妮妮兒第一次感冒後「公公堅持一直戴口罩」！張書豪聽完原因泛淚

全日本熱爆！　北海道恐迎「史上首次40度高溫」

30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的

五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

17小孩在半夜2點17分神秘消失　「薩諾斯」驚悚新片被讚毛骨悚然

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

【遺愛人間的台電英雄】李元瀚拔管器捐！父落淚：爸爸永遠以你為榮

政治熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

財政部前部長邱正雄辭世　享壽83歲

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

726大罷免投票恐有颱風襲來　中選會：若停班課也將停止投票

國際看大罷免！路透：中國力挺國民黨

罷團吵到暑假自習　國中生抱怨被青鳥出征

羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

顏清標父親訃聞曝！兒孫46人列名　8／11告別式

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

打臉翁曉玲　清大還原「曹興誠捐1500萬之爭」：聯電多年捐助已超過

柯文哲聲請726投票　台北高等行政法院明開庭審理

更多熱門

相關新聞

藍白最新反罷片獨缺朱立倫　王世堅：當事人冷暖自知

藍白最新反罷片獨缺朱立倫　王世堅：當事人冷暖自知

台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪在首波罷免名單中。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體拍攝反罷宣傳片聲援，然而影片中獨缺國民黨主席朱立倫身影。對此，綠委王世堅今（23日）受訪時表示，「這是國民黨的家務事啦」。不過從這已經可以看得出他們支持者意向，就在決戰的前夕，那黨主席被他們自己拋諸腦後，「這實在是...我想當事人冷暖自知」。

朱：726民主關鍵時刻　藍綠白中間選民投不同意罷免

朱：726民主關鍵時刻　藍綠白中間選民投不同意罷免

726大罷免投票恐有颱風襲來　中選會今拜會氣象署了解最新動態

726大罷免投票恐有颱風襲來　中選會今拜會氣象署了解最新動態

國民黨「告洋狀」投書日媒反罷免　王世堅酸大驚小怪：徒增國際笑柄

國民黨「告洋狀」投書日媒反罷免　王世堅酸大驚小怪：徒增國際笑柄

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

關鍵字：

大罷免立法院總務處飄帶陳培瑜周萬來

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面