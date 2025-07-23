總務處解釋為何擋罷免飄帶　陳培瑜再轟卸責：搞錯行政中立定義

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳培瑜今（23日）表示，她辦公室同仁帶訪客上樓竟遭警衛提醒，把背包上「大罷免大成功」的飄帶拔下來，讓她質疑，「現在是立法院開始戒嚴了嗎？」立法院總務處回應，已向陳說明，未來會再加強勤務教育，除非涉及委員安全，未來會彈性處理，尊重意見表達。不過，陳培瑜認為，上禮拜反罷免團體才進到立法院，拿非常多標語在開記者會，難道他們有受到一樣待遇？他們要行政中立，也要要求訪客行政中立，「他們把行政中立定義搞不清楚搞錯了？」

陳培瑜今日在臉書表示，她的辦公室同仁剛剛到中興大樓1樓帶訪客上樓，當時訪客正在登記姓名，卻遭到身後的警衛提醒，「請把背包上的飄帶拔下來！」

「現在是立法院開始戒嚴了嗎？」陳培瑜質疑，如果沒有上面的長官交代，最基層的立法院大樓警衛怎麼可能敢做出這樣的事情？她要問立法院長韓國瑜跟秘書長周萬來，現在是要在立法院戒嚴了嗎？

針對指控，立法院總務處表示，警衛隊門禁安全管制有一定彈性，不分任何政黨立場，針對危險物品、旗幟標語有相當規範，但立院是意見表述的地方，在沒有安全疑慮下，確實不應太多限制。已向陳培瑜辦公室說明，因近日政治攻防較為激烈，今日崗哨同仁要求較為嚴格，造成誤會，未來會再加強勤務教育，以安全為前提下，尊重意見表達。

陳培瑜下午受訪表示，基層人員常承受長官壓力，如果上面沒有交代，或有任何暗示性語言，「我認為基層員警或議事人員應該不敢做出這樣的事情」，所以第一時間就跟總務處長和秘書長周萬來抗議，要求他們必須說清楚。

陳培瑜說，結果總務處長剛剛來說，因為週五康園發生一些事情，所以第一線人員比較緊張，「我認為他把責任都推給第一線工作人員，是不應該的」，因為他們承受壓力是來自不同立場委員辦公室、不同陳情抗議的人，這樣待遇如果放在反罷免身上，他們有沒有一視同仁？其實總務處也是沒有說清楚，因此不管周萬來或總務處都必須說清楚。

陳培瑜質疑，上禮拜反罷免團體才進到立法院，拿非常多標語在開記者會，難道他們有受到一樣待遇？這不公平，他們說要行政中立，也要要求訪客行政中立，「他們把行政中立定義搞不清楚搞錯了？」整個立法院氛圍非常緊張，行政人員、議事人員、公務人員應該保持行政中立，而不是要求訪客行政中立，甚至有特定立場的要求訪客。

依據「立法院會客請願參觀訪問旁聽等作業程序及管制要點」第13點規定，前來本院會客、請願、參觀及旁聽等人士應服裝整齊，依規定辦理換發識別標幟手續及接受安全檢查，並不得攜帶標語、海報、各式布條、旗幟、桿棒、無線麥克風及其他危險或不當物品進入院區，如有攜帶上述器物，應交會客室服務人員代為保管。不遵守規定者，本院得拒絕其進入院區。