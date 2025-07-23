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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭國共輿論戰套路　綠黨團批不演了：暗通款曲到現在明目張膽

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免最後倒數，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）表示，國共聯手救罷免不演了，現在聯手來台灣大打輿論戰、認知作戰、心理戰，從暗通款曲到現在明目張膽。光2025年就發布超過425則相關內容農場文章。與此同時，美國這幾天連續通過的3法案堅定挺台，但台灣立法院卻在擋法案，去年民進黨團在朝野協商現場提出「2758號決議文不涉台灣地位」時，一提到「2758號決議文」瞬間，立法院長韓國瑜起身走人，藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌起身落跑，為何要起身落跑？是在怕什麼？

民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）表示，中國干預台灣內政又來了，國共聯手救罷免不演了，國共現在聯手來台灣大打輿論戰、認知作戰、心理戰。為了搶救罷免，中國干預內政不是新聞，不介選才是新聞，從暗通款曲到現在明目張膽。

吳思瑤指出，過去國共歷次在台灣重大選舉期間，即便暗通款曲，也還懂得要遮掩，不敢這麼大辣辣上演，但現在國共聯手，這些反罷免、救罷免行為完全是明目張膽、沒有底線，不演了。

吳思瑤說，據《路透社》報導，這段時間以來，中國從官方國台辦替國民黨救罷免，說法和國民黨口徑一致。光2025年以來，就發布超過425則相關敘事文章、影像，大量製造內容農場，內容都在分化台灣、攻擊民進黨、醜化台灣，像是大打戒嚴、綠色恐怖、操作獨裁，把民進黨打成綠共，這就是中國中央廚房、內容農場提供國共合用一條龍劇本關鍵字。

介入有多深？吳思瑤說，從反罷免、普發現金議題、救災，還有台電撥補，乃至於漢光演習等，台灣社會內部現在進行式、正在發生的各類政治議題或社會議題，都被中國拿來利用。

吳思瑤也次呼籲國人，這場罷免投票是捍衛台灣主權，台灣不容中國繼續把手伸到台灣社會、介入台灣民主，而這也是向國際社會釋放重要訊息，如果大罷免沒有成功，絕對會向國際社會釋放出錯訊號，「台灣人接受中國干預內政」。中國操作輿論戰、認知作戰、心理戰的手法，在投票前3天會越演越烈，呼籲民眾要看清背後的圖謀，全力防禦，用神聖一票向中國說不，拒絕跟共產黨連在一起、沆瀣一氣的藍委們。

吳思瑤也提到，世界各國國會在挺台灣，唯獨台灣的立法院在傷害台灣。美國國會推法案全力挺台，但台灣立院卻是擋法案不顧台灣。

吳思瑤指出，美國國會這幾天通過「2026財政年度國防撥款法案」，要撥款5億美元投入台灣安全倡議相關政策作為；美國眾議院也通過誠實地圖法案，台灣是台灣，中國是中國，台灣與中國互不隸屬，禁止美國國防部、公署機關展示將台灣納入中國的地圖呈現。美國眾議院清楚告訴世界，一個中國是不誠實也不符合現實的主張，應該被屏棄。

吳思瑤續指，最新的則是美國通過台灣衝突嚇阻法案，透過金融政策工具下手，如果台海發生戰事，中國侵略台灣，美國國會立即公布中國高層在美國的資產、金融帳戶，對中國高層形成一定嚇阻。

吳思瑤說，美國這幾天連續通過的3法案都堅定挺台，但台灣立法院卻在擋法案，去年9月18日民進黨團在朝野協商現場提出「2758號決議文不涉台灣地位」。然而，當她一提到「2758號決議文」瞬間，立法院長韓國瑜起身走人，藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌起身落跑，為何要起身落跑？是在怕什麼？

吳思瑤表示，希望立院趕快通過決議感謝世界各國挺台，而自己國會更要支持自己國家，但這份決議躺在韓國瑜的協商桌上309天，被冷凍10個月沒動。此外，副總統蕭美琴出訪捷克遭中國暴力威脅襲擊事件，民進黨團提出的譴責案也在立院被擋了4次，國安法案被擋了527次，數字不斷累積、攀升，「這就是台灣立法院」。

吳思瑤說，這次罷免投票，就是要翻轉立法院這種程序不正義、惡意擋下對台灣國家安全有利、對全民國家主權有利的議案。無論如何，希望在新國會、新民意行使下被討論、通過，也被世界看見。

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