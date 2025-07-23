范斯高颱風今將生成　「風雨最大」地區曝

▲熱帶低壓發展中。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

范斯高颱風將生成！氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四、周五季風環流與輕度颱風外圍影響，北台灣轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日仍在季風環流內，大氣不穩定，大台北東側、東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。

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▼最新熱帶低壓潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，范斯高通過台灣東側海面，進入北部海面，但因受到垂直風切的限制，僅發展為較弱的輕颱，結構很鬆散。（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四、周五季風環流與輕颱外圍影響，北台灣轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率；周六至下周二仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨機率，午後對流發展旺盛，注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生，未降雨時天氣悶熱。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，范斯高將於今日成形，與最新歐洲模式系集路徑模擬類似，將通過台灣東側海面，進入北部海面，但因受到垂直風切的限制，僅發展為較弱的輕颱，結構很鬆散；另一熱帶系統在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣太遠了，不會有影響。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，另一熱帶系統在關島北方海面，強度發展較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣太遠了，不會有影響。（圖／翻攝weathernerds）