颱風窩大爆發！　3系統最新預測曝

▲目前西北太平洋很熱鬧，有TD09（原薇帕颱風）、TD10、熱帶擾動98W、99W。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

TD10、熱帶擾動98W、99W各自發展中！氣象專家林得恩表示，颱風窩大爆發！準「范斯高」颱風強度會落在輕度颱風等級，預計周五中心會最接近台灣，新竹以北、東北部、花蓮以北將會是本次較大降雨熱區的所在。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，原於周二中午生成的TD10，在環境駛流場的導引下，持續往西北方向移動，由於環境海溫約為30度左右，加上高層大氣也有顯著的赤道向外流，提供有利系統發展的條件，最快在今天下午就有機會再增強為今年第7號颱風范斯高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩說，目前評估，準范斯高颱風強度會落在輕度颱風等級，隨著後續颱風運動，預計周五中心會最接近台灣，新竹以北、東北部、花蓮以北將會是本次較大降雨熱區，預估各海面風力可來到平均風在5至6級、最大陣風8至9級，各沿海浪高也將會有2至3米左右，需預先做好各項防颱整備。

「颱風窩大爆發！」林得恩提到，根據美國聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，JTWC）今晨最新情資顯示，熱帶擾動98W將續朝北運動，向日本東南方外海前進；99W則在菲島北部外海徘徊，尋找最佳脫胎換骨的機會。