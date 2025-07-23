　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE帳號遭詐團盜用　苦主1招拿回控制權

記者黃翊婷／綜合報導

LINE帳號若遭詐團盜用，該怎麼救回？受害者小清（化名）提到，他因誤點惡意連結，導致LINE帳號遭盜用，後來經友人告知可以透過LINE最新版本的功能「再次登入」拿回帳號，嘗試過後真的將帳號的控制權取回，讓他感到很開心。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲小清的LINE帳號遭盜用，最後靠「再次登入」功能成功取回帳號的控制權。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，小清表示，朋友上個月LINE帳號遭盜用，並到處傳送小孩繪畫線上投票的惡意連結，他不慎誤點，結果自己的LINE帳號也被盜了，詐團不斷用他的帳號向親友傳送借錢訊息，搞得他焦頭爛額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小清提到，詐團冒用他的名義將通訊錄好友分成兩部分，一部分傳送借錢訊息，一部分繼續傳送惡意連結，他透過各種管道通知親友不要相信訊息，也不要亂點連結，後來經朋友告知，才知道LINE最新版本有一個功能叫「再次登入」，可以協助用戶重新登入、保住原帳號。

小清依照LINE官網流程操作，果然成功在手機上的LINE頁面看到「再次登入」選項，核對成功便進入原本的正常登入流程，最後成功拿回自己的LINE帳號控制權，讓他感到很開心。

警方提醒，通訊軟體的帳號、密碼及認證碼，千萬不要提供給陌生人或網站，若有親友傳訊息要求進行網路投票或借錢，應先向本人確認訊息的真偽，如果LINE帳號遭盜用，民眾可以上165網站查詢常見QA，也可以查詢LINE台灣官方BLOG的「安心使用教學」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國光客運1乘客宣告不治
快訊／台中行人遭倒車輾過！　失去生命跡象
童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐7000萬給受災學校卻被威脅「要
廣東爆「基孔肯雅熱」確診2658例　WHO發出警報
事故原因曝！國光車禍1乘客命危14傷
快訊／上櫃生技股摜跌停！　近5000人排隊急售
快訊／「范斯高」颱風生成！明後天靠近台灣　最新路徑曝
明可能三颱共舞　最新預報路徑曝
「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光
國道遭8車輾成屍塊！　46歲男慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國光客運遭撞「車上客滿」　業者：會對旅客負責

快訊／「范斯高」颱風生成！明後天靠近台灣　最新路徑曝

大暑發了！　4生肖財運、貴人旺到燙

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

LINE帳號遭詐團盜用　苦主1招拿回控制權

好市多「自有品牌鮮奶」過期一周不會壞　原因讓人信服

快訊／2縣市大雨特報　防雷擊強風

本周可能有雙颱　模擬路徑曝

颱風窩大爆發！　3系統最新預測曝

中信啦啦隊再添韓籍成員！　「脖子特徵」曝身分

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

國光客運遭撞「車上客滿」　業者：會對旅客負責

快訊／「范斯高」颱風生成！明後天靠近台灣　最新路徑曝

大暑發了！　4生肖財運、貴人旺到燙

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

LINE帳號遭詐團盜用　苦主1招拿回控制權

好市多「自有品牌鮮奶」過期一周不會壞　原因讓人信服

快訊／2縣市大雨特報　防雷擊強風

本周可能有雙颱　模擬路徑曝

颱風窩大爆發！　3系統最新預測曝

中信啦啦隊再添韓籍成員！　「脖子特徵」曝身分

快訊／國光客運1乘客亡！遭打滑砂石車對撞　送醫傷重不治

找到目擊者！車門打開摔出「7秒遭8車輾成碎屍」　國道死者身分曝

快訊／台中小貨車清晨卸貨「倒車輾過行人」！　1命危送醫搶救中

道奇終結者史考特生日黯然進傷兵名單　通算75救援迪亞茲升大聯盟

OpenAI聯手甲骨文擴建「星際之門」　AI超級工廠創造十萬職缺

「控球之神」保羅回快艇續披3號戰袍　畢爾聽前輩要來秒讓號

黃仁勳取代馬斯克　日經亞洲：成北京「與川普溝通」新橋梁

綠黨團重兵集結台北市　吳思瑤：徐巧芯、王鴻薇是惡中之惡

同事搶功勞又愛現？靠5個方法穩住自己

單月噴一半可支配所得養房　台中房貸負擔率飆破56%

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

生活熱門新聞

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

吃飯1壞習慣恐食道癌　醫師警告：風險高出90％

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

家中可能藏有1級致癌物！醫師曝4大來源示警

即／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯

本周可能有雙颱　模擬路徑曝

范斯高颱風估今生成　「明後最近」是否發警報關鍵曝

日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」

快訊／「范斯高」颱風生成！明後天靠近台灣　最新路徑曝

魔鷹喪妻致詞！　女主持險潰堤

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

館長登央視雙臂全被打碼　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

貼圖小舖今（22）日上架2組免費貼圖，包括「GRAFF格拉夫」和「LINE TV」；另外，還有14組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

「拓元售票」來電要退款？官方揭詐騙陷阱

「拓元售票」來電要退款？官方揭詐騙陷阱

LINE帳號遭盜用　高市府官員受害

LINE帳號遭盜用　高市府官員受害

LINE詐騙「市府高官也中招」　單日354萬飛了

LINE詐騙「市府高官也中招」　單日354萬飛了

玉米商慘遇「愛情+詐騙」雙殺　氣到二度中風

玉米商慘遇「愛情+詐騙」雙殺　氣到二度中風

關鍵字：

LINE詐騙

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

吃飯1壞習慣恐食道癌　醫師警告：風險高出90％

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」...業者哀號

家中可能藏有1級致癌物！醫師曝4大來源示警

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面