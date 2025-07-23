LINE帳號遭詐團盜用　苦主1招拿回控制權

記者黃翊婷／綜合報導

LINE帳號若遭詐團盜用，該怎麼救回？受害者小清（化名）提到，他因誤點惡意連結，導致LINE帳號遭盜用，後來經友人告知可以透過LINE最新版本的功能「再次登入」拿回帳號，嘗試過後真的將帳號的控制權取回，讓他感到很開心。

▲小清的LINE帳號遭盜用，最後靠「再次登入」功能成功取回帳號的控制權。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，小清表示，朋友上個月LINE帳號遭盜用，並到處傳送小孩繪畫線上投票的惡意連結，他不慎誤點，結果自己的LINE帳號也被盜了，詐團不斷用他的帳號向親友傳送借錢訊息，搞得他焦頭爛額。

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小清提到，詐團冒用他的名義將通訊錄好友分成兩部分，一部分傳送借錢訊息，一部分繼續傳送惡意連結，他透過各種管道通知親友不要相信訊息，也不要亂點連結，後來經朋友告知，才知道LINE最新版本有一個功能叫「再次登入」，可以協助用戶重新登入、保住原帳號。

小清依照LINE官網流程操作，果然成功在手機上的LINE頁面看到「再次登入」選項，核對成功便進入原本的正常登入流程，最後成功拿回自己的LINE帳號控制權，讓他感到很開心。

警方提醒，通訊軟體的帳號、密碼及認證碼，千萬不要提供給陌生人或網站，若有親友傳訊息要求進行網路投票或借錢，應先向本人確認訊息的真偽，如果LINE帳號遭盜用，民眾可以上165網站查詢常見QA，也可以查詢LINE台灣官方BLOG的「安心使用教學」。