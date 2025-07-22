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追星族小心中招！「拓元售票」來電要退款　官方急揭詐騙陷阱

▲「假拓元」來電詐騙橫行，官方緊急澄清了。（圖／翻攝自拓元售票官網）

▲「假拓元」來電詐騙橫行，官方緊急澄清了。（圖／翻攝自拓元售票官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近期多位民眾在網路社群陸續爆料，接獲自稱「拓元售票」客服的詐騙電話，對方不僅能準確說出購票紀錄、身分證字號等個資，還假稱因「重複扣款」需辦理退款，進一步誘騙受害者提供信用卡號碼。對此，拓元售票系統緊急發布聲明澄清，強調絕不會以電話或簡訊方式主動聯繫民眾處理訂單或金流問題，呼籲大家切勿上當。

許多受害者指出，詐騙手法越來越逼真，從話術到話題都極具說服力，有人甚至接連接到「拓元客服」與「銀行人員」來電，聲稱系統被駭、需辦理止付，甚至要求加Line詳談，所幸機警未落入陷阱。不少網友直言，對方掌握的資訊精準得驚人，質疑拓元系統可能遭駭或資料外洩。

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拓元售票近期負責的演出包括BLACKPINK、周華健、伍佰等海內外大咖藝人，購票人數龐大，使得詐騙集團有機可乘。根據民眾經驗，詐騙者通常先確認是否有購票，再以客服語氣強調錯誤請款、資料異常等理由要求提供信用卡資訊，過程中態度不一，有時急促、有時誠懇，手段多變。

對此，拓元售票發布公告提醒，請慎防詐騙，切勿相信來路不明的客服通知，官方不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，如接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙，「如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱『聯繫我們』與我們聯繫。」

▲「假拓元」來電詐騙橫行，官方緊急澄清了。（圖／翻攝自拓元售票官網）

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關鍵字：

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