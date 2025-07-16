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7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推出飲料抽抽樂。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

7-11今(16日)起推出飲料抽抽樂活動，在門市購買20元以上飲料、思樂冰、果汁BAR飲料等指定品項，就可享有任2件抽最低0元起優惠，還可加價獲得SNOOPY公仔鑰匙圈。另外，萊爾富限時5天優惠，農心安城湯麵、百事可樂買一送一，飲冰室奶茶任選4件77元。

★7-11

7-ELEVEN獨家販售滿漢嘟嘟好小香腸「青花椒口味」，售價45元，即日起至7月22日滿漢小香腸系列第2件75折。另外，「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡推出水果系新品「阿朵拉盛夏果實」，售價200元/杯、600元/包，即日起限定優惠，水果系手沖7折、咖啡豆9折。

7-ELEVEN每年夏天飲料抽抽樂也回來了，自7月16日起至8月5日止，消費者於實體門市購買20元以上飲料、思樂冰、果汁BAR飲料等指定品項，就可享有任2件抽最低0元起優惠，還可同步在APP、LINE官方帳號線上試手氣，加上實體門市一天最多可有5次中獎機會，同時可再加價109元獲得隨機SNOOPY公仔鑰匙圈乙個，共有7個款式等粉絲們來蒐集。

7/16也是世界熱狗日，7-11大亨堡優惠活動，即日起至8月5日熱狗、大亨堡任兩件贈OPENPOINT 點數11點。

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）

▲7-11飲料抽抽樂還可加購史努比鑰匙圈。（圖／業者提供）

▲▼7-11「世界熱狗日」優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「世界熱狗日」優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富今日起限時5天優惠，農心安城湯麵、Nabati威化餅、可口可樂纖維+ 600ml以及百事可樂 600ml都是買一送一，飲冰室奶茶(極品紅奶茶/烏龍奶茶 400ml)任選4件77元。另外，好奇迪士尼厚型濕巾20抽，特價3件59元。

▲▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販「景美店」經營35年重新裝潢開幕，舉辦為期5天的開幕慶優惠，今日共有7項商品限時9元，包含洗選蛋一盒10入、有機高麗菜一顆、南亞保鮮膜、廚房紙巾6捲一串、進口青花菜、H&K家居香爵環保袋、台酒花雕酸菜牛肉碗麵，每項100組。另外，7/17至7/20推「每日瘋搶」系列商品，數量有限，賣完為止。

7月17日：3M百利爐具海綿菜瓜布5入一組49元、衛生紙一串169元、家庭號起酥蛋糕89元。

7月18日：烤蜜汁骨腿3支99元、一匙靈洗衣精補充包59元、H&K家居香爵環保袋29元。

7月19日：西北櫻桃半台斤89元、克寧100%純生乳奶粉單罐699元、H&K家居超細纖維抹布單包29元。

7月20日：大成冷藏清胸肉三連包199元、風騰14吋立扇499元、得意的一天5珍寶健康調和油2公升189元。

▲▼愛買限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買景美店重新開幕推限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買景美店重新裝潢開幕。（圖／業者提供）
 

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