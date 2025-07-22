全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

▲全家便利商店推「大暑一日限定」杯裝飲品組合。（圖／業者提供）



生活中心／台北報導

今天是24節氣中的「大暑」，全家便利商店推「大暑一日限定」杯裝飲品組合，精選大杯單品咖啡、特大杯特濃咖啡等人氣飲品，多杯組合限時特價299元，最低6折起。7-ELEVEN攜手法式甜點名店「WUNIQUE吳一無二」推現烤烘焙、麵包、甜點等8款聯名商品，並推薦搭配CITY PRIMA精品咖啡，明起推出新品「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」。

迎接「大暑」節氣，全家會員APP限時一日加碼，7月22日上午10時開賣「大暑一日限定」飲品組合，精選Let’s Café、Let’s Tea人氣飲品及夏日消暑必備的冰塊杯，提供5款多杯數組合，最低6折就能入手。

▲多杯組合限時特價299元，最低6折起。（圖／業者提供）



全家指出，飲品優惠精選Let’s Café與Let’s Tea人氣杯裝冰飲，提供5款多杯組合，每組皆享優惠價299元，折扣最低達6折。包含Let’s Café大杯單品美式5杯、大杯單品拿鐵4杯、特大杯特濃美式7杯、特大杯特濃拿鐵6杯，以及Let’s Tea柳橙香柚綠茶7杯，任選一組通通只要299元，每會員限購2組，兌換期限至9月30日。

全家去年推出的「Let’s Café經典冰磚拿鐵」廣受好評，今年夏季濃郁升級回歸，咖啡萃取量提升超過5成，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉三地豆款，結合煉乳與鮮奶油均質調和製成冰磚，搭配Let’s Café經典拿鐵，每一口都品嚐得到濃厚香醇， 7月23日至8月5日，享會員嚐鮮優惠價59元。

全家同步精選12款話題飲品，自7月23日起至9月2日，推出單杯39元暑期優惠價，包含Let’s Café緞金龍金高拿鐵、草莓白巧可可、經典摩卡拿鐵、椰棗蜜拿鐵與椰棗蜜牛奶共5款咖啡飲品，濃郁奶香與異國甜韻一次到位。

7-11攜手法式甜點名店推聯名商品

7-ELEVEN宣布首次攜手網路聲量討論熱烈的法式甜點名店「WUNIQUE吳一無二」，曾在巴黎最頂尖米其林三星餐廳服務的吳宗剛主廚監製推出現烤烘焙、麵包、甜點、酷聖石霜淇淋等8款獨家聯名商品。

▲7-ELEVEN攜手知名獨立甜點店「WUNIQUE吳一無二」推出聯名商品。（圖／業者提供）



7-ELEVEN表示，此次攜手知名獨立甜點店「WUNIQUE吳一無二」以午茶時光為主題，鎖定品牌在市場定位中討論聲量持續攀升，藉由與超商通路合作，開拓更多商品曝光度，讓精緻法式甜點更普及化讓全台民眾皆可品嚐高質感美味，期望此波合作可帶動相關類別業績成長逾2成。

7-ELEVEN自7月23日起攜手超人氣甜點名店「WUNIQUE吳一無二」推出4款法式烘焙商品，推出貼近超商客層的小包裝烘焙商品「迷你香謝法國麵包」，更首度開發法式經典常溫糕點「費南雪」，還有「藍莓丹麥」層次豐富的丹麥麵包內餡包裹藍莓果醬、蔓越莓果粒帶來酸甜層次美味。

此外，全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜複合店同步推出近期人氣爆棚的「杏仁奶油可頌」酥脆32層可頌麵包，內餡均勻抹上特製杏仁卡士達奶油餡，外層覆以杏仁片和糖粉，外酥內潤口感豐富，每日新鮮現做直送到店。

7-ELEVEN同步推薦法式甜點搭配CITY PRIMA精品咖啡，品牌持續擴展夏季明星商品「水果冰磚精品美式」系列，主打精品高質感X珍稀水果風味，自7月23日起再推出第二波新品「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」，7月23日起至8月5日享大杯嚐鮮價99元（原價130元），活動期間搭配指定烘焙/甜點/現烤烘焙任1品項享半價優惠。

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▲7月23日起推出新品「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」。（圖／業者提供）