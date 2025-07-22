日眾議員田嶋要率團訪台南　黃偉哲感謝日本各界關懷風災真暖心

▲日本眾議員田嶋要率團拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長贈送八田米禮盒給日本來賓，象徵台日長年互助友好情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本立憲民主黨田嶋要眾議員22日率團拜會台南市長黃偉哲，針對風災復原、天災應變及永續能源等議題深入交流，黃偉哲代表市民致謝，感謝日本各界在丹娜絲颱風後給予溫暖慰問與實質援助，並致贈台南八田米禮盒表達心意，象徵台日多年互助情誼。

黃偉哲表示，丹娜絲颱風帶來強風暴雨，衝擊市民生活與產業，但市府積極推動重建工作，目前已逐步恢復。他強調：「感謝來自日本的各界關心與捐助，在災後關鍵時刻，這份情誼格外讓人感動。」

訪團成員包括田嶋要（61歲）、阿部知子（66歲）、山崎誠（52歲）、齋藤裕喜（39歲）等4名日本眾議員，以及2位來自環境與經濟領域的大學教授。此次主要考察台灣光電發展與綠色能源政策，並與台南市政府就防災合作與永續城市規劃交換意見。

田嶋要指出，日本與台灣同樣面臨頻繁的天然災害，應加強彼此在災害應變與能源永續上的經驗分享。他回憶，2011年東日本大地震時，台灣也在第一時間伸出援手，「如今日本人民也想回報這份恩情。」

田嶋現任日本眾議院核能問題調查特別委員會第一理事、經濟產業委員會委員，並為立憲民主黨影子內閣經濟產業大臣。他強調，台日之間的合作不僅止於天災，更應朝永續未來邁進，「攜手打造更具韌性的家園」。