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日本「四驅車之父」驚傳逝世　TAMIYA會長田宮俊作享耆壽90歲

▲▼日本模型界傳奇驚傳逝世　TAMIYA會長田宮俊作享耆壽90歲。（圖／翻攝@tamiyainc）

▲TAMIYA會長田宮俊作逝世，享耆壽90歲。（圖／翻攝@tamiyainc）

記者鄒鎮宇／綜合報導

如果童年有玩過四驅車的話，肯定都知道「田宮模型 TAMIYA」。然而，田宮模型22日宣布，擁有「四驅車之父」之稱的田宮俊作會長18日辭世，享耆壽90歲，讓模型界粉絲紛紛哀悼。

田宮模型22日在X上表示，「我們很遺憾地通知您，我們的董事長兼代表董事田宮俊作於 2025 年 7 月 18 日去世，享年 90 歲。我們想對您在他生前所給予的善意表示深深的感謝」。

葬禮部分，田宮模型表示，根據逝者的意願，葬禮僅限親屬出席。具體日期和時間尚未確定，但會計劃稍後在公司舉辦告別會，「很遺憾地通知，我們不接受慰問金、鮮花、禮物或哀悼電報。」

田宮模型的文章PO出後，截至22日深夜10時47分已累積698萬次觀看，有10萬人按讚留言，感謝田宮俊作充實了他們的童年。

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