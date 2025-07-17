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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏清標父親辭世！顏寬恒緬懷阿公：祂去了沒有病痛的地方

▲▼顏寬恒服務處湧入支持者關心投票，顏寬恒阿公顏懷也到場。（圖／記者李忠憲攝）

▲2021年顏寬恒參選立委，當時服務處湧入支持者關心投票，顏寬恒阿公顏懷也到場。（圖／資料照片）

記者劉人豪／台中報導

台中市大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷驚傳辭世，享耆壽94歲。顏寬恒今（17）日表示，阿公是他們家頂天立地的支柱，「阿公安詳地離開了，知道祂去了沒有病痛的地方，希望阿公一路好走」。

顏寬恒在臉書發文指出，經過一夜的沉澱，帶著萬分不捨的心情，「要向最疼我的阿公、我最尊敬的阿公說再見了。並說阿公年輕時經營雜貨店，大清早就要下山去市場批貨，回來山上賣，日復一日；當時的埔子里，是沙鹿人口中所說的「山頂」，是資源、水源匱乏的地方。「一生樸實、堅毅，跟我的阿嬤一起白手起家，是我們家的頂天立地的支柱。」

顏寬恒表示，阿公是一個標準的「庄腳人」，不善言詞，樸實憨厚又有一點可愛，只要下山批貨，就會「挾帶」一些小零食或是玩具，偷偷塞給他。這幾年，阿公身體漸漸虛弱，前幾次的選舉，阿公就算拄著拐杖、頂著烈日，也要在台下給他鼓勵，即便阿公可能不知道幾號要選舉、不知道他的號次，但阿公用祂的方式，給大家湧泉般的支持。

顏寬恒說，昨天，阿公安詳地離開了，知道祂去了沒有病痛的地方，希望阿公一路好走，去到那裡，可以放下拐杖，騎著最愛的摩托車四處兜風，記得要戴安全帽喔！

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