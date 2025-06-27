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蔡瀾不喜歡「港4大才子」封號　曾與倪匡約好「誰先走都不哭」

記者任以芳／綜合報導

號稱香港最後一位四大才子蔡瀾傳出過世消息，他的微博社交平台稍早釋出最新貼文證實，蔡瀾25日已於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。回顧蔡瀾精彩一生，被外界視為才子的他，曾表示不喜歡「香江四大才子」的稱呼，認為金庸是大師，自己和倪匡、黃霑登比不上。至於談到生死，蔡瀾曾幽默與網友回應，「我能當神仙嗎？死了就死了，研究那麼多幹嘛呢。」

蔡瀾的社交平台今日發文稱，「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日(六月初一)，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」

蔡瀾於1941年出生於新加坡，祖籍廣東潮州，是當代華人世界知名的作家、美食家、電影人與文化評論人。他自幼生長在戲院樓上，從小便耳濡目染電影與文藝氛圍。父親從事電影行業，母親是學校校長，家庭環境讓他在文學、藝術與飲食文化，奠定日後多元發展的基礎。

18歲時，蔡瀾赴日本留學，專攻電影編導。他精通日語，並對日本文化有深入了解。在學期間，他受聘協助電影公司與日本之間的溝通聯絡，並開啟了他與香港邵氏電影公司的長期合作。1960年代，他來到香港，擔任邵氏電影製作經理，後來晉升為製片主管，參與監製、策劃數十部經典華語電影。此後，他亦曾在嘉禾電影任高層，與許多影壇巨星與導演合作。

1980年代，蔡瀾逐漸轉型為專欄作家與美食評論家。他以文筆幽默、態度灑脫著稱，常用輕鬆風格談論人生、文化與飲食。他在香港、新加坡、台灣等地報刊撰寫專欄，出版逾百本著作，涵蓋旅遊、美食、人生觀察與文化評論。他曾在《央視-開講了》節目上說自己人生理想就是「每天吃吃喝喝。」並且喜歡與年輕人談話互動，有時覺得又有代溝，他幽默地覺得自己比年輕人更年輕。

▲▼蔡瀾過世，享壽83歲。（圖／翻攝自微博）

▲蔡瀾過世，享壽83歲，一生活得精彩自在。（圖／翻攝自微博）

看淡生死的蔡瀾也多次在微博和網友幽默互動，舉例大陸網友留言問，「請問，怎麼面對死亡？」蔡瀾回覆，「別急，很快就到的。」

還有網友問，「先生會害怕死亡嗎？」「生命的盡頭是死亡也是重生？先生怎樣看？」蔡瀾霸氣回答，「我能當神仙嗎？」死了就死了，研究那麼多幹嘛」，他也曾回應面對死亡，「再過十年、二十年擔憂也來得及。」

 另外，蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑並稱「香江四大才子」，四人各有所長，飽學之士，而且是好友，因而被稱「香港四大才子」，其中黃霑（1941年生）、金庸（1924年生）、倪匡（1935年生）先後於2004年、2018年、2022年病逝。

蔡瀾香港在文壇與娛樂圈皆具崇高地位，他生前卻表態，很不喜歡「香港四大才子」封號，「金庸是大師才學很好，我們三個人「自己、倪匡、黃霑）不應該跟他（金庸）擺在一起，不合適，我是不喜歡這個稱呼的。」

另外，在香港四大才子之中，倪匡是與他私交最深者之一。兩人曾一同參加網路直播節目，談及生死。

節目中，兩位耄耋之年的老朋友毫不避諱地談論死亡。蔡瀾生前語出驚人，「沒有活過的人才怕死。」他認為，人對死亡的恐懼，其實來自於「活得不夠」。

倪匡於 2022 年辭世後，蔡瀾受訪時哀而不悲的說，「我跟他約好，誰先走都不要哭，我們都是帶給大家歡樂歡笑的人，就是絕對不哭，沒什麼值得好哭。」

談到是否想念老友倪匡？蔡瀾說，「想念當然有，多年的老友，天地都有40年，倪匡講起來都有60年了...。（安靜無語）」

如今，蔡瀾於 2025 年6月25日離世，結束他充實又精彩的一生。而那句「沒有活過的人才怕死」，也成為他留給世人最深刻的一句生命箴言。
 

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