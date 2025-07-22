快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

▲兩隊登山隊攀登和平區北二段因溪水暴漲受困4天，搜救人員橫渡救人。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

兩團登山隊共16 人前往攀登中央山脈北二段，因連日豪雨導致溪水暴漲無法渡溪，台中市消防局獲報後立即出動搜救人員前往協助，但溪水湍急無法通過，今（22）上午搜救人員評估水勢較緩和立即架設繩索，平安將受困4天的16名山友平安救出。

台中市消防局19日上午6時26分接到民眾報案指出，在和平區北二段耳無溪因溪水暴漲，共有16人受困請求協助。勤指中心立即通知梨山分隊整備，於9時00分出勤。出動消防車2輛、消防人員8名，由分隊長關逸鴻率隊前往救援。

第一梯次搜救人員於7月19日14時58分到達耳無溪營地，現場為兩團共16人登山團，年齡均稍微年長，位於遠多志山前營地，因山上連日下雨導致耳無溪暴漲而無法下山，於安全位置等待救援。現場水流湍急，一直到21日都無法架設繩索救援，搜救人員仍持續溝通，並依其需求，於21日下午3時30分由第二梯次搜救人員將物資送給待救民眾。

22日上午8時5分再次評估現場水勢緩和，架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位民眾救出，並陪同撤退至登山口。