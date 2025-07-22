　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲兩隊登山隊攀登和平區北二段因溪水暴漲受困4天，搜救人員橫渡救人。（圖／記者李陳信得翻攝，下同

記者李陳信得／台中報導

兩團登山隊共16 人前往攀登中央山脈北二段，因連日豪雨導致溪水暴漲無法渡溪，台中市消防局獲報後立即出動搜救人員前往協助，但溪水湍急無法通過，今（22）上午搜救人員評估水勢較緩和立即架設繩索，平安將受困4天的16名山友平安救出。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局19日上午6時26分接到民眾報案指出，在和平區北二段耳無溪因溪水暴漲，共有16人受困請求協助。勤指中心立即通知梨山分隊整備，於9時00分出勤。出動消防車2輛、消防人員8名，由分隊長關逸鴻率隊前往救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

第一梯次搜救人員於7月19日14時58分到達耳無溪營地，現場為兩團共16人登山團，年齡均稍微年長，位於遠多志山前營地，因山上連日下雨導致耳無溪暴漲而無法下山，於安全位置等待救援。現場水流湍急，一直到21日都無法架設繩索救援，搜救人員仍持續溝通，並依其需求，於21日下午3時30分由第二梯次搜救人員將物資送給待救民眾。

22日上午8時5分再次評估現場水勢緩和，架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位民眾救出，並陪同撤退至登山口。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼
魔鷹貢獻勝利打點　台鋼7：1勝統一獅
趙少康喊關稅32%！中經院長建議：有內線可做空
催公文「市長室秘書」是誰　柯文哲虧檢方變網軍
首例！上櫃生技股後天起打入全額交割　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「一下班就來掃街」盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵

快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

嘉基醫院推廣ERAS工作坊　21家合作醫院+269醫護共襄盛舉

桃捷首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」　扎根交通安全教育

暑假防溺零意外！　南消二大隊攜手警廣線上宣導「叫叫伸拋划」

奇美實業取得ISO 46001認證　再生水使用率達80%

台南4位教育楷模榮獲全國師鐸獎　推薦得獎率六都第一

從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

「時空探險王」首站玉井啟程　玩蕃薯遊戲做煎餅認識西拉雅文化

夏戀嘉年華藝人接力開唱！首日4大樂團大拚場　大勢樂團打頭陣

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

「一下班就來掃街」盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵

快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

嘉基醫院推廣ERAS工作坊　21家合作醫院+269醫護共襄盛舉

桃捷首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」　扎根交通安全教育

暑假防溺零意外！　南消二大隊攜手警廣線上宣導「叫叫伸拋划」

奇美實業取得ISO 46001認證　再生水使用率達80%

台南4位教育楷模榮獲全國師鐸獎　推薦得獎率六都第一

從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

「時空探險王」首站玉井啟程　玩蕃薯遊戲做煎餅認識西拉雅文化

夏戀嘉年華藝人接力開唱！首日4大樂團大拚場　大勢樂團打頭陣

「一下班就來掃街」盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫竟確診「癌症晚期」

快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

葉元之遭裁罰不忍了　出面澄清事件始末：前助理妻檢舉2次

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

魔鷹銜哀重返球場貢獻勝利打點　台鋼火力猛攻7：1勝統一獅

推AI新十大建設！國發會將投入千億創投基金　創造7兆產值

關穎看GD演唱會被控「用手肘推人」　親揭真相反爆：遭大明星保鑣亂推

趙少康喊關稅32%！中經院長嘆「鬼故事太多」建議：有內線可做空

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

地方熱門新聞

斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」

機場黃牛被攔檢46次積欠罰鍰12萬

張善政會勘棕線與長庚線　宣布三大最新進展

電線桿慘倒警示極端氣候陳亭妃嗆聲誰擋預算我跟他拚命

台南東區透天商店突冒濃煙！冷凍櫃起火消防破門急滅火

丹丹漢堡致敬災後英雄慰勞南消三大隊送上溫暖便當打氣

吹哨有保障！《揭弊者保護法》上路在即讓勇者安心說真話

竹山丹娜絲受災農民7／29前可申辦現金救助

雲林縣立田徑場竣工落成　千人共同見證嶄新運動場域

台南推U12交通利多！生活公車20路厝邊公車904路23日正式啟動

奇美音樂節12把名琴、亞洲最大管風琴共譜百年法式浪漫

大手筆留才！台中私校送教職員遊馬來西亞住五星飯店

暑假防溺零意外！南消二大隊攜手警廣線上宣導「叫叫伸拋划」

中央核定13億經費！二仁溪整治邁向第二階段

更多熱門

關鍵字：

北二段，耳無溪，暴漲，架繩，橫渡

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面