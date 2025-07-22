北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

圖文／鏡週刊

北韓不願在人工智慧（AI）領域落後全球腳步，即使面臨聯合國技術制裁，依然積極發展自家AI。金日成綜合大學負責人透露，北韓正派遣學生與研究人員赴俄羅斯等國取經，並聲稱AI已逐漸融入當地生活。不過官方展示的「AI機器人」卻被質疑只是擺設假人，引發外界熱議。

《朝鮮新報》日前報導，北韓金日成綜合大學資訊科學部AI技術研究所所長金光赫接受專訪時表示，北韓正透過國際合作強化AI實力，「我們已派出交換學生、實習生與研究人員前往包括俄羅斯在內的國家學習AI知識。」

金光赫坦言，AI等資訊科技屬於聯合國安理會的制裁範圍，導致國際合作面臨障礙，但他強調，「不正當的制裁無法阻擋我們自主發展AI的決心。」

AI進入北韓日常？金光赫宣稱，生成式AI已逐步應用在北韓民間生活，並強調研究單位正積極開發北韓版AI模型。《朝鮮新報》更附上一張圖片，稱北韓AI機器人已在平壤藥局「上工」，協助藥局服務。

不過該照片引發質疑，畫面中所謂的AI機器人，其實像是服裝展示用的假人抱著筆電，完全無法判斷是否具備人工智慧功能，被外界譏為「紙上AI」。

對於北韓與俄羅斯的AI合作，南韓智庫「歐亞戰略研究機構」主任朴秉煥指出，俄國在數學教育方面具備深厚實力，對北韓發展AI可能提供理論支援。「莫斯科國立大學數學系每年培養成百上千名學生，這是北韓想要借重的資源。」

但朴秉煥也強調，俄羅斯本身仍缺乏高端AI晶片與GPU，仍需依賴進口，這將限制其在AI硬體層面的實質幫助。

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