　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

埔里突爆土石流！7民宅受害「土石堆1樓高」　現場慘況曝

記者高堂堯／南投報導

南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡，昨（21日）下午爆發土石流，碎石泥流由大片樹林直沖而下，不僅掩埋道路，甚至沖進住家，至少7戶民宅遭土石流波及，最嚴重的1戶屋外土石掩埋高度逾2公尺，所幸住戶都能及時疏散，未釀成傷亡，鎮公所立即啟動救災機制，透過開口契約廠商調派挖土機等機具清除道路土石，同時漏夜完成災民安置，鎮長廖志城今（22日）前往勘災並慰問受災戶，針對受災戶周邊無法以機具清除的土石淤泥，也將協請國軍支援救災，讓居民生活盡速恢復正常。

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

薇帕颱風遠離，但其外圍環流及殘留水氣，導致南投縣連日大雨，埔里鎮20、21日2天晚間與午後出現短時降雨，累積雨量逾170毫米，昨天下午4時許蜈蚣里傳出土石流災情，墘溪路後方林地大量土石傾洩而下，土石泥流將道路掩埋，道路下方有7戶住家更首當其衝，其中最靠近道路擋土牆的住戶受災最重，屋外土石掩埋近1個樓層，泥水破窗而入水深及膝，戶外轎車也受困土石堆中，其餘6戶也分別有土石泥流侵入住家的狀況，居民緊急撤離及通報救援，所幸無人傷亡。

蜈蚣里長黃美玉接獲災情立即通報鎮公所啟動救災機制，除由開口契約廠商調派挖土機、小型推土機到場，鎮代吳淇淞說，附近居民也自發出動機具協助救災，昨晚先將遭土石掩埋的道路搶通，為了受災居民安全，社會課則是協助7戶11人暫時安置附近的商務旅館，送提供相關民生用品，安置原則為3天，但請示縣府社勞局，可視家戶災損程度、災後天氣等因素，延長為7天或更多日數。

鎮長廖志城上午也與農村及水土保持署防災調查科長嚴科偉、議員陳宜君、吳國昌、副議長服務處主任黃銘輝等人前往勘災，發現由私有地與國有林班地構成的山林上方，已有因大雨崩塌而沖刷的山溝，挾帶大量土石而下釀災，將與林業保育署研商後續整治；受災居民也陳情，屋內的淤泥能夠清理，但後方擋土牆、防火巷堆積土石逾1公尺，難以用機具清理，廖志城也表示將協請國軍能夠出動救災，加速清除受災戶周邊土石，讓居民生活盡早恢復正常。

南投縣後備指揮部今日上午派員到場會勘，預計於明（23日）上午9時，調派20名兵力攜帶手持工具，協助受災居民清理家園。

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台電李元瀚搶救6天「拔管器捐」　檢方相驗死因曝
從印尼稅率看台灣　謝金河分析：若要到10%須付出非常大代價
丫頭又被爆離婚　經紀人火速回應
5口命案仍未發現藏鏡人　警現身告別式：跟亡者報告偵辦進度
突陷火海「夫妻2屍3命」！懷孕7月待產中
統神SWAG首戰「2女優上陣」！　爆直接來沒尺度
Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台電英雄李元瀚搶救6天「拔管器捐」！　檢方相驗死因曝

5萬懸賞2逃跑移工！囂張人蛇集團奔襲百里　強行擄人逼工作還債

竊法國精品髮夾「髮上珠寶」　台中24歲細肩帶妹被逮：太過喜愛

妻懷孕7月待產中…租屋處突陷火海「夫妻2屍3命」！起火原因調查中

玉米商慘遇「愛情+詐騙」雙殺！300萬老本被榨乾　氣到二度中風

台南貨櫃屋凌晨遭闖　竊賊爬窗「潛入回收場」偷現金

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火2屍3命！　「1男、1孕婦」送醫宣告不治

彰化三合院聚賭！「四支刀」下注千元起跳　21人全遭逮　

5口命案仍未發現藏鏡人　警現身告別式：跟亡者報告偵辦進度

宜蘭蘇澳民宅大火！1孕婦倒樓梯間、1男躺廁所　雙雙命危搶救中

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

快訊／台電英雄李元瀚搶救6天「拔管器捐」！　檢方相驗死因曝

5萬懸賞2逃跑移工！囂張人蛇集團奔襲百里　強行擄人逼工作還債

竊法國精品髮夾「髮上珠寶」　台中24歲細肩帶妹被逮：太過喜愛

妻懷孕7月待產中…租屋處突陷火海「夫妻2屍3命」！起火原因調查中

玉米商慘遇「愛情+詐騙」雙殺！300萬老本被榨乾　氣到二度中風

台南貨櫃屋凌晨遭闖　竊賊爬窗「潛入回收場」偷現金

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火2屍3命！　「1男、1孕婦」送醫宣告不治

彰化三合院聚賭！「四支刀」下注千元起跳　21人全遭逮　

5口命案仍未發現藏鏡人　警現身告別式：跟亡者報告偵辦進度

宜蘭蘇澳民宅大火！1孕婦倒樓梯間、1男躺廁所　雙雙命危搶救中

「樹癌」入侵市區綠帶！ 屏東市啟動褐根病防疫戰　搶救倒樹危機

Volvo「下一代XC90」確認開發！有望搭1.5 PHEV、電動續航力大增

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

快訊／台電英雄李元瀚搶救6天「拔管器捐」！　檢方相驗死因曝

連6買！外資今再加碼台股逾百億　搶進前十大個股一文看

白營喊讓柯文哲投票　時力籲朝野修法：讓羈押被告跟受刑人有投票權

選情緊繃！決戰投票率論生死　國民黨祭萬人造勢、吸小草抗罷免

陳芳語認分手鼓手男友2個月！　吐情傷心聲曝光「2人現況」

扣件產業趨勢說明會7／24高雄登場　掌握轉型契機與國際新商機

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

李多慧唱歌為朱育賢應援　結果敲出雙殺：對不起QQ

社會熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

教保員對4歲女童狂搧7耳光！媽看監視器崩潰了

入獄12天！「FBI帥哥」手寫信曝：媽，我是佳華

豬隊友？　民眾黨攻擊4證人成「柯文哲續押」關鍵

GD演唱會實名制遭破解！黃牛集團4人交保

更多熱門

相關新聞

即／蘇澳3層樓民宅火警　1女受困樓梯間命危

即／蘇澳3層樓民宅火警　1女受困樓梯間命危

宜蘭縣蘇澳鎮今（22）日驚傳火警！蘇濱路三段一棟三層樓獨棟建物於下午1時28分發生火災，現場濃煙竄出，火勢猛烈，消防隊緊急出動多支分隊進行搶救，並在2至3樓梯間發現發現一名女子且已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急將她送醫救治。起火原因有待調查。

鹿港美甲店粉塵機爆炸　員工一句話救了大家

鹿港美甲店粉塵機爆炸　員工一句話救了大家

警取締黃線違停遭嗆「有牌流氓」　飲料店員慘了

警取締黃線違停遭嗆「有牌流氓」　飲料店員慘了

台美太空港合作！周春米：屏東是台灣邁向宇宙的起點

台美太空港合作！周春米：屏東是台灣邁向宇宙的起點

母子雙載驚險一幕　男童背對媽媽滑手機

母子雙載驚險一幕　男童背對媽媽滑手機

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面