埔里突爆土石流！7民宅受害「土石堆1樓高」　現場慘況曝

記者高堂堯／南投報導

南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡，昨（21日）下午爆發土石流，碎石泥流由大片樹林直沖而下，不僅掩埋道路，甚至沖進住家，至少7戶民宅遭土石流波及，最嚴重的1戶屋外土石掩埋高度逾2公尺，所幸住戶都能及時疏散，未釀成傷亡，鎮公所立即啟動救災機制，透過開口契約廠商調派挖土機等機具清除道路土石，同時漏夜完成災民安置，鎮長廖志城今（22日）前往勘災並慰問受災戶，針對受災戶周邊無法以機具清除的土石淤泥，也將協請國軍支援救災，讓居民生活盡速恢復正常。

▲南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路後方山坡昨日爆發土石流。（圖／記者高堂堯翻攝）

薇帕颱風遠離，但其外圍環流及殘留水氣，導致南投縣連日大雨，埔里鎮20、21日2天晚間與午後出現短時降雨，累積雨量逾170毫米，昨天下午4時許蜈蚣里傳出土石流災情，墘溪路後方林地大量土石傾洩而下，土石泥流將道路掩埋，道路下方有7戶住家更首當其衝，其中最靠近道路擋土牆的住戶受災最重，屋外土石掩埋近1個樓層，泥水破窗而入水深及膝，戶外轎車也受困土石堆中，其餘6戶也分別有土石泥流侵入住家的狀況，居民緊急撤離及通報救援，所幸無人傷亡。

蜈蚣里長黃美玉接獲災情立即通報鎮公所啟動救災機制，除由開口契約廠商調派挖土機、小型推土機到場，鎮代吳淇淞說，附近居民也自發出動機具協助救災，昨晚先將遭土石掩埋的道路搶通，為了受災居民安全，社會課則是協助7戶11人暫時安置附近的商務旅館，送提供相關民生用品，安置原則為3天，但請示縣府社勞局，可視家戶災損程度、災後天氣等因素，延長為7天或更多日數。

鎮長廖志城上午也與農村及水土保持署防災調查科長嚴科偉、議員陳宜君、吳國昌、副議長服務處主任黃銘輝等人前往勘災，發現由私有地與國有林班地構成的山林上方，已有因大雨崩塌而沖刷的山溝，挾帶大量土石而下釀災，將與林業保育署研商後續整治；受災居民也陳情，屋內的淤泥能夠清理，但後方擋土牆、防火巷堆積土石逾1公尺，難以用機具清理，廖志城也表示將協請國軍能夠出動救災，加速清除受災戶周邊土石，讓居民生活盡早恢復正常。

南投縣後備指揮部今日上午派員到場會勘，預計於明（23日）上午9時，調派20名兵力攜帶手持工具，協助受災居民清理家園。