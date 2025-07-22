20歲陸男「強姦大嫂」被關9年　他出獄後報復…殺害見義勇為鄰居

▲田男因殺人未遂遭判處9年有期徒刑。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南玉溪一名田姓男子先前潛入大嫂趙姓女子家中強姦對方，並在事後試圖殺人滅口未果，遭法院判處9年有期徒刑。田男出獄後，直奔趙女家中再次試圖殺掉對方，遭到鄰居劉男阻止。田男一氣之下，拿刀刺了劉男數刀，導致對方死亡。法院一審判處田男死緩，令兩家庭無法接受。

綜合陸媒報導，田男於1996年6月（當年20歲）強姦大嫂，並因殺人未遂被判處9年有期徒刑，2002年出獄又因殺人罪（殺害鄰居劉男）遭通緝。警方於2022年成功逮捕田男，結束他20年的逃亡生活。

該案一審宣判，田男以故意殺人罪被判死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。法院認為，被告田男故意殺人，致一人死亡（劉男），一人輕傷（趙女），其行為構成故意殺人罪。經查，田男持刀捅刺劉男、趙女是連續犯案。田男刑罰執行完畢後，在五年內再犯，係累犯，應從重處罰。據悉，田某明不服一審判決，提起上訴。

▲劉男見義勇為的新聞。（圖／翻攝自極目新聞）

見義勇為遭殺害的死者劉男的兒子表示，自己將參與二審旁聽，他強調父親是因見義勇為犧牲，希望得到公正判決，「不然我真的想不明白，見義勇為，到底應該為，還是不為？實在是難以接受一審的死緩結果。」

該案二審於22日上午開庭。田男在庭上指出，上訴理由為，「認為此前強姦大嫂案件有冤」，還辯稱大嫂趙女將見義勇為者推向了自己的刀口，殺人非本意。對此，檢方予以駁斥。

死者代理律師表示，田男沒有對被害人家屬表達歉意，還在為自己辯解，「檢方認為一審法院量刑合理，建議維持原判。」

死者兒子表示，「他不承認殺害了我父親，聽到他殺害我父親的描述，對我來講是字字詛心，當年所有在我腦海裡的情景，今天又再次浮現，最令我無法接受的是，田男辯稱自己也是受害人，請求法院從輕處罰，他認為，自己這20年顛沛流離失所的逃亡生活，遵紀守法沒有犯罪。」

報導指出，庭審持續約2小時，合議庭宣布休庭，案件二審將擇期宣判。家屬單獨向被強暴的趙某某提起了民事訴訟，索賠132萬元（人民幣），華寧縣人民法院已正式立案。

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