KTV小弟搖身成「吸金大亨」！爽撈2.5億判8年6月　上訴二審遭駁回

▲台南高分院駁回劉士魁吸金案上訴，維持原審有期徒刑8年6月判決。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南「吸金大亨」劉士魁，被控代操股票保證獲利，吸金逾2億5千多萬元，被控違反銀行法。台南地院一審判處劉有期徒刑8年6月，劉男及檢察官對量刑不服，雙方就量刑提起上訴；高等法院台南分院22日上午宣判，認一審認事用法並無違誤，駁回上訴，全案維持一審刑度。

判決資料指出，KTV小弟出身的劉士魁，開始經營洗鞋店後，自2021年1月間起，藉由「K&X」LINE投資群組等方式，對外宣稱可短期代操股票，股票代操時間為一個星期，每週可獲利3%至15%，投資門檻為每單位5萬元，還有2年長期投資方案，投資門檻最低300萬元，每週可獲利10%至20%，代操費用為獲利金額之10%，並保證隨時可以抽回本金，超過5000元虧損由其吸收等保本優惠方案，而招攬138人及其他不特定民眾加入投資，吸金2億5425萬3410元。

劉士魁涉及未經主管機關許可，非法從事全權委託投資業務與準收受存款業務，以社群平台營造高獲利假象，吸引超過百名投資人出資，期間長達1年。一審法院認為他明知虧損卻未揭露風險，仍持續吸金，設計多種「長期方案」掩蓋資金缺口，最終導致大規模財損，社會影響深遠，判他8年6月徒刑。

檢察官認為劉士魁未展現悔意，與被害人和解誠意不足，原判量刑過輕；而劉士魁則主張自己已和多數被害人調解，應予減刑，雙方都提起上訴。

台南高分院法官審酌其吸金行徑動機為個人揮霍慾望，且迄今未履行任何調解給付義務，認定情節重大，不符刑法第59條減刑條件。法官指出，劉士魁犯罪手法具有欺瞞性與擴散性，雖於審理中認罪，亦與部分被害人調解，但未實質賠償、也未見真誠悔意。考量他本應能自力更生卻選擇違法吸金，破壞金融秩序，社會危害極高，原判認事用法並無違誤，刑期已屬妥當，兩造上訴均無理由，判決駁回上訴。