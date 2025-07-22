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小學女老師暴走！講台上脫女童褲子持膠條毆打　判刑6月定讞

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲女童在學校遭老師脫褲毆打臀部。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某國小何姓女班導師，2022年間不滿班上的低年級女童在下課後，仍與別班同學在教室外玩危險的遊戲，老師暴怒，在講台上脫下女童的外褲、內褲，以斷裂的呼拉圈硬質塑膠條抽打女童臀部一下。家長提告，一審將老師判刑9月。案經上訴，高院二審22日改判有期徒刑6月定讞，得易服社會勞動服務。

判決指出，本案發生於2022年12月19日，上午的第三節下課後，女童與其他班級的同學還在教室外玩危險的遊戲，並未立即進入教室。這時別班的導師看到了，制止同學間的遊戲，並將女童帶回班級交給何姓班導師。

何姓班導師暴怒，在講台上脫下女童的外褲、內褲，並拿出斷裂的呼拉圈硬質塑膠條抽打女童臀部1次。女童臀部瘀青。老師暴怒的事情，在家長群組內很快引起討論，女童家長認為這有損孩子的名譽，也傷害孩子的身體，因此提出告訴。檢方偵辦後，對何姓班導師提起公訴。

法院審理時，女老師否認犯罪，但法院根據家長群組內對話紀錄，以及現場其他學生的說法，認定老師確實犯下妨害名譽、成年人對兒童犯傷害等罪，一審法院將老師判刑9月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後仍認定老師有罪。但考量老師因本案發生後，遭停職迄今，無法覓得其他工作；另外本案牽涉的學生，也應該要負相當的責任，被害女童甚至在用餐時損壞湯匙，還說謊告知母親是老師弄壞。高院因此認為老師在教導與照顧學童上仍有相當之付出，不能因本案發生而予全盤抹煞，因此高院予以減刑，改判有期徒刑6月，得易服社會勞動服務。全案定讞。

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