大罷免決戰倒數4天！　游盈隆揭「5大關鍵變數」

▲大罷免將在726投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，將在7月26日進行首波24藍委、新竹市長高虹安罷免案投票。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（22日）透露對罷免看法，他點出5個關鍵變數值得留意，包括關稅、中國變數、藍營爆發力、白營動員力、大法官人事同意權行使。他也強調，決戰大罷免最後四天，如果稱之為「四百年來第一罷」，也無不可。有幾席會被罷掉？自己答案沒有變過，那就是從9到0，都有可能。

游盈隆表示，決戰大罷免最後四天，1994年台灣首次省長民選，民進黨提名陳定南以「四百年來第一戰」打響選戰，迄今仍被人津津樂道。再過四天(含今天)是7/26，大罷免的日子，如果稱之為「四百年來第一罷」，也無不可。

游盈隆表示，過去三個多禮拜，大罷免選情全面緊繃，花東和北港溪以北所有罷免區，無不狂拉警報，全面備戰，藍綠對決氣氛濃烈。各地不時傳出罷免與反罷免雙方支持群眾爭執，面對面咆哮、對罵、拉扯、甚至暴力相向，誠屬不幸。

游盈隆指出，在藍綠雙方砲火四射時，自己非當事人竟然也被曹興誠砲火波及。基於尊重曹興誠對台灣當前處境的憂心，對於公開點名批評一事，一笑置之。但7/26大罷免結束後，台灣社會必須針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責，才能從中記取經驗教訓，國家與社會才能步上正軌，大步向前邁進。

接著，游盈隆指出，時間已經不多，大罷免最後結果仍在未定之天，最後幾天有五個關鍵變數值得留意。首先，美國關稅變數。美國到現在都還沒宣佈對台關稅稅率，基本上是「沒有消息，就是好消息」(No news is good news)，但也因為遲遲沒宣佈，反而成為藍營可炒作的題材。會不會在7/26之前宣佈？的確是個變數。

游盈隆再指，第二，中國變數。面對台灣沸沸揚揚的大罷免，中共當局在最後關頭會不會再來搞文攻武嚇？趙少康公開喊話，要中共當局閉嘴，有用嗎？藍營剉咧等，綠營充滿期待。無疑是一個關鍵變數。

游盈隆說，第三，藍營的爆發力。藍營是否有足夠的危機意識和爆發力，能不能展現超高效能的動員投票能力？至關重要。

游盈隆再說，第四，白營的動員力。白營能否有效動員支持者出來投票？藍綠正空前激戰，白營黃國昌已全力聲援，甚至連「柯文哲牌」都打出來，但究竟能否動員出藍營所需要的票數？有待觀察。

游盈隆提到，第五，7/25立院大法官人事同意權行使。台灣當前憲政僵局難解，朝野嚴重對立，加上綠營大罷免兵臨城下，除非藍白決定豎白旗，否則7/25大法官同意權行使，最可能的結局就是:過1斬6，接近去年12/24的翻版。以上這五個關鍵變數之間有複雜的交互作用，值得注意。

游盈隆認為，台灣這次大罷免，不僅是四百年來第一次，也是人類史上第一次，自己從今年一月到現在，都密切觀察中。最後結局究竟是甚麼？國民黨24席立委中有幾席會被罷掉？很多朋友在問。

最後，游盈隆強調，自己的答案，始終一致，沒有變過，那就是從9到0，都有可能，如果有人說「我說法反覆」，那絕對是信口開河，胡說八道，不負責任的說法。

▼游盈隆。（圖／台灣維新提供）