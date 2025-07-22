喊話檢「押我一人」！心腹李文宗獲2千萬交保　柯文哲展笑顏現身

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北地院審理京華城案，21日法官做出裁定，被告柯文哲、應曉薇再延押2月，柯的心腹李文宗則獲2000萬交保，目前家人正在全力籌錢中。今(22日)柯、應被提訊到北院，其中柯再度面露招牌微笑現身。

▲再度延押2月的柯文哲、應曉薇今天被提訊至北院。（圖／記者黃哲民攝，下同）



李文宗是柯文哲高中同學，在柯擔任台北市長8年期間，做過8個月市政顧問、4年的台北捷運董事長，並於柯競選2024年總統時操盤財務工作，他被控與柯在政治獻金案共涉公益侵占、背信等罪嫌，還湮滅木可公司損益表等證據，原本李在2024年底交保，但在今年1月高院逆轉更裁，羈押禁見至今已超過半年。

而柯文哲在審理中多次對檢方喊話「只是要押我，其他的人可以先放！李文宗不需要再押，太過分了！」昨天合議庭也考量相關證人已詰問完畢，重罪事證獲相當程度保全，李的滅證、串供可行性與可能性已有所下降，裁定2000萬元交保，限制出境、出海並配戴電子腳鐐，目前家人仍在籌錢中，若未在8月1日中午前交保，則需繼續羈押。

今日北院再度開庭審理，提訊柯文哲、應曉薇應訊，雖然柯文哲繼續羈押，但依舊面露微笑下囚車，應曉薇則是面無表情跟在後方。