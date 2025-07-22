國光客運半年2度遲發薪　業者致歉：今天就給

▲國光客運被爆欠薪。（示意圖／國光客運提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後人力不足、各項成本上漲，加上載客率不佳，客運業營運困難，國光客運近日有員工爆料，公司2度拖欠薪水，甚至保養及維修車輛的材料均被斷料。對此，國光客運強調，公司營運正常，主因資金在調整階段，預計今天就會發放薪資。

客運業營運每況愈下，近一年已有36條路線申請停駛，由於載客率不佳，不少業者嘆開一班賠一班。國光客運今年2月發內部信指出，由於政府9千萬餘元補助（貼）款項未到位，員工薪資無法如期匯入，但公路局指出，是業者來不及在年前提出申請，已協助完成申請並發放。

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近日又有員工在社群平台指出，國光客運本應在每月20日匯入薪水，半年內卻已2度拖欠薪水，且車廠配合的私人垃圾車已數個月未到，另疑似因欠款保全公司，目前廠區也無保全，甚至車輛保養及維修的材料均被斷料，許多車輛輕微故障就無法使用。

該名員工指出，本月原訂20日發薪，公司一度表示延至21日發放，沒想到昨天高層又稱要延至22日，並提供每人一天特休假補償，不少人擔心公司營運狀況出問題，更可能衍生駕駛不滿拖欠薪水而不跑車情形。

國光客運表示，客運業營運環境不佳，由於公司內部資金運用都是環環相扣，延遲發放薪資主因資金在調整階段，目前均在處理中，預計今天就會發放。為表歉意，提供所有員工一天特休假，另也持續針對虧損路線進行改善，目前公司營運仍正常。公路局則說，正向業者了解中，預計稍晚提供相關說明。