月薪30萬、在家上班！他曝「公司1缺點」喊痛苦：很想辭職

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名從事金融科技業的網友近日表示，他目前35歲，月薪30萬左右，每日工作時數約6小時，天天可以在家上班，還能隨時陪伴剛出生的孩子和育嬰中的老婆。但只要一想到要工作的事，他就很低落。明知自己比很多人都幸福，卻依舊感到痛苦，甚至經常萌生辭職念頭，話題引發議論。

原PO在Dcard發文「月薪30萬，天天WFH，卻每天都想辭職」，透露自己35歲，目前從事金融科技業，每天工時約6小時，且可以完全WFH。當沒有會議時，他會到客廳陪老婆和剛出生的小孩。

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不過，只要想到要工作，就會陷入極度的不開心，「時常覺得公司政策跟主管都提一些不切實際的想法，所以我總是在思考怎麼樣可以早點退休，不要再忍受工作帶來的痛苦。」

他坦言，自己也知道「已經比很多人都幸福」，而且為了養家還是需要這份工作，但心裡卻總是很矛盾，「為什麼大家都可以這麼認命的一直工作賺錢，為什麼我會這麼不知足？」他也詢問有沒有辦法能改變這樣的自己。

貼文一出，許多人紛紛吐槽，「不是詐騙就是還沒睡醒」、「你不想要，可以介紹我進去嗎」、「是什麼不切實際的想法？金融科技本來就是創新產業，如果沒有所謂『不切實際的想法』，要怎麼創新？要怎麼讓服務更好」、「就是太閒才胡思亂想，去操的地方工作就不會老是該該叫了。」

也有網友給意見開勸，「你就當作月薪15萬，為了目標做2份工吧」、「設個幾歲時累積存款2～4千萬再退，會比較有動力」、「盡可能存錢盡可能投資穩定標的，可能沒辦法立即解脫，但至有機會少比普通人早很多退休」、「有高薪工作，好好存錢就能早點退休啦！」