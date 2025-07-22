家裡電費逼近萬元！他試5招「有感省電」驚呆：真的砍半了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友分享，家中電費過去動輒破5千，夏天開了冷氣更誇張，一度逼近萬元，讓他相當困擾。之後他嘗試了5招省電法，電費真的砍半，整個超有感。他強調，這些招數不僅簡單易行，還不影響生活品質，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「我用這5招，電費直接砍半！」家裡原本電費高得驚人，每個月都破5千塊，夏天開冷氣更誇張，最高一次快破萬。後來他試了幾種方式後效果超好，現在電費直接砍半。

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首先，第一招是「冷氣設定26度+電風扇搭配」，比起以前調22度，現在設定26度，再搭配風扇就很舒服，也明顯省電許多，「電風扇比冷氣省電不知道幾百倍，整個帳單差超多！」

第二招是「冷氣定時」，以前開整晚睡到冷醒，現在他都設定吹3小時，電風扇接手。第三是「白天拉窗簾隔熱」，他提醒很多人會忽略這招，但台灣夏天太陽很毒，陽光直曬導致室內升溫。他現在中午前後都會拉上遮光窗簾，這樣冷氣就不用開很強。

第四是「集中洗衣+曬太陽」，他坦承自己過去是「想到就洗衣服」，一週會洗個三、四次，但這樣很浪費水電，所以改集中每週洗一次、衣服滿了再洗。也盡量將衣服晾曬起來，不用烘衣機。

最後，第五招是「換LED燈+關待機電源」，他把家裡會熱又耗電的老舊燈泡通通換成LED燈泡，「亮度一樣、但電費降一半！」並改用開關延長線，避免電器偷吃電。

貼文引發討論，「冷氣吹26度搭配電風扇我就覺得很冷，如果調27-28度不知道會不會更省電」、「都開睡眠模式是不是也很省電？」「我爸直接把平常比較用不到的燈直接改成感應的，比直接關掉方便一點？」

也有網友表示，「衣服最好還是每天洗，特別是夏天很容易狂流汗，這比較偏衛生層面，而不是經濟層面」、「我天天開冷暖空調，一天也才20幾塊 。你先找出耗電大戶，改善它吧，說不定冷氣是被冤枉的」、「家中有小孩，冷氣有兩台、設定26度，幾乎輪流開24小時。一週洗衣服四次，假日開伙自己煮的，夏季電費大約的3000多。」