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願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO不排斥做工。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有多少人願意做水電呢？近日有網友發文表示，他學了水電兩、三年，現在更要接手家中的水電公司。他給自己的日薪是3000元，學徒則是1600元，一個月實領38K，但只要做得久，月薪可達6萬元，他有意改變這個行業的工作環境，但他就是想知道，現在的年輕人，是否還願意吃苦？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「現在做水電的意願多嗎」為標題發文，提到他學水電兩、三年，對做工不僅不排斥，還感到自在，現在他更要接手家裡的水電公司。他透露，他給自己的日薪是3000元，會下工也會管理，至於他請的學徒則大多是朋友、同學。

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原PO說，退伍之後，他給的日薪大概是1600元，一個月可以實領38K，之後薪水也會看態度來調整，另外還會附涼水和午餐。倘若加班超過兩小時，他們會給半日薪水，過年、工地完工，都會另給2個月的獎金，他認為這樣的待遇不差，但卻很少人願意學。

▲▼工程,工地,工人,工安,勞檢,職場安全,派遣工,臨時工,勞工,勞退,勞基法,大巨蛋,藍領,最低工資,勞保,職安,做工。（圖／記者李毓康攝）

▲現在年輕人願意吃苦嗎？示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

原PO坦言，這行很累、起薪也不高，但做兩、三年之後，月薪幾乎都能超過6萬元。他也說，現在幾乎都是老師傅在撐，年輕人不太願意入行，但他想改變這個行業的環境，所以想知道現在的年輕人是否還願意吃苦呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有興趣，不過感覺職場環境不好」、「願意教導，福利給正常，應該還是不怕找不到人，工程類就怕師傅不教，把學徒當狗喊」、「工作環境不太理想，尤其對於女性極度不友善，我爸媽都是做營造相關的，產業前景好但我一點都不想去」。

也有網友認為，「做這麼累才能領到6萬，這樣的薪資很難吸引到人吧」、「老實講，38000的薪水真的沒吸引力」、「現在的年輕人不是不願意吃苦，而是不願意沒苦硬吃，38000+2個月年終，這樣的條件不難找，甚至有很多更好的，再加上工作環境的問題，做工的老師傅教人的方式跟教狗一樣，用吼的、用貶低的，把人罵走才怪年輕人不肯吃苦」。

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