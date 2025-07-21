「1880基隆-宜蘭」客運8月起漲價　單程最多貴15元

▲首都客運及國光客運聯營的1880「基隆-宜蘭」路線8月1日起調漲票價。（示意圖／首都客運提供）



記者周湘芸／台北報導

疫後因人力不足、各項成本上漲，加上載客率不佳，客運業營運困難，相繼停駛或調整票價。國光客運與首都客運聯營的「1880基隆-宜蘭」路線8月1日起調整票價，最多漲15元。另外，首都客運「南京公寓（南京三民）-潭美公園」通勤路線7月25日起裁撤1班次。

國光客運及首都客運近日公告，聯營的1880「基隆-宜蘭」路線8月1日起調漲票價，漲幅已報公路局備查，調漲後各路段調漲2至15元不等，其中，基隆至頭城及基隆至礁溪調漲後的全票均破百元。

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根據國光客運及首都客運公告，8月1日起汐止至頭城全票及半票均漲2元、汐止至礁溪全票及半票分別漲5元及2元、基隆至頭城全票及半票分別漲15元及8元、基隆至礁溪全票及半票分別漲11元及6元。

事實上，「1880基隆-宜蘭」路線上月才因為載客率不佳，將宜蘭端動線縮駛至「礁溪轉運站」。首都客運總經理李建文表示，公路局去年5月1日核定國道客運運價調整，當時1880路線希望透過低廉票價吸引旅客搭乘，因此沒有跟著調整，但截至目前搭乘人數仍僅個位數，撐不下去的情況下只好調整。

李建文指出，每輛車一天營收平均要9千元才可打平成本，1880路線每天收入僅約1600元，等同開一班賠一班。先前擔心調整票價後，搭乘人數會更少，現在只希望調整後能少賠一點。由於該路線目前為代駛，未來若持續虧損也不排除走向停駛。

▲首都客運及國光客運聯營的1880「基隆-宜蘭」路線8月1日起調漲票價。（圖／首都客運提供）

另外，首都客運也公告，「南京公寓（南京三民）-潭美公園」通勤路線7月25日起裁撤每周五晚間6時10分班次，南京公寓（南京三民）至潭美公園仍維持上午7時30分、7時45分、8時、8時15分等4班次，潭美公園至南京公寓（南京三民）周一至周四維持傍晚5時35分、5時50分、6時10分班次，周五僅剩傍晚5時35分、5時50分班次。

李建文指出，主因周五晚間6時10分班次搭乘人次不多，且行經同區間還有南京幹線、國道1579路線運行，其中，南京幹線更換電動公車營運後，班次已增加2成（約增加10班次），民眾不會受影響。

▲首都客運「南京公寓（南京三民）-潭美公園」通勤路線7月25日起裁撤1班次。（圖／首都客運提供）