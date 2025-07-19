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行政月薪33K「北漂妹存不到錢」　友人勸回鄉：1職缺穩賺4萬

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲原PO當行政助理，月薪33K、年終半個月。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「不如來搖飲料！」一名妹子在台北當行政助理快一年，月薪33K，工作內容瑣碎繁雜，還時不時得無償加班。她原以為這是社會新鮮人都會遇到的現實，直到朋友聚會時被一句話點醒，「我們現在缺人，月薪4萬起跳」，瞬間讓她陷入人生迷惘，「真的有必要在辦公室硬撐嗎？」

一名女網友在Dcard表示，北漂做行政助理，打拚工作快一年了，薪水仍只有3萬3000元，職務內容包括處理報表、跑腿、幫主管訂便當，偶爾還得接客戶電話，加班卻沒有加班費，公司更回一句「大家都這樣」。

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原PO也無奈提到，年終只領半個月，為了調適鬱悶心情，還不斷安慰自己，「這就是社會新鮮人的現實，沒什麼好抱怨的。」

直到近日和幾個朋友聚餐，當她脫口說出自己的薪水時，氣氛忽然一變。一位在飲料店當店長的朋友直白說，「不如來搖飲料，我們現在缺人，月薪4萬起跳」，想勸原PO回鄉工作；其他友人也附和喊話，「真的，還不用坐辦公室那麼鬱悶」。

當下雖然尷尬，原PO只能苦笑以對，回家後卻越想越難受，「不是因為他們嘲笑我，而是我開始懷疑，真的有必要在辦公室硬撐嗎？」加上大學文組畢業，想要跳槽高薪工作也不容易。

原PO直言，她每天上班通勤一小時，房租和伙食就快2萬5000元，月底幾乎存不到錢，因此令她不禁搖頭嘆道「看著戶頭有種『我到底在幹嘛』的感覺。」

對於友人善意的提醒，原PO坦言真的開始動搖了，「是不是該轉職？還是忍一下，撐到有更好的機會出現？」因此想詢問過來人建議。

底下網友紛紛給看法，「行政助理33K應該不需要北漂，可以回家鄉找行政助理工作，應該不難找，除非是做可以學到東西，或是未來有升遷跳槽機會的，才值得留在台北」、「你說辦公室可以學到東西，那這一年學到了什麼值得寫上履歷的？寫不出來的話，那還不如去朋友的飲料店工作，錢還比較多」、「倒不如換跑道學一技之長」、「要不參考一下台電行政？個人覺得不會太難考，比大學高中理工科好念多了，考上薪水穩穩做也不錯」。

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