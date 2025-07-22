揪罷團成員讚廖偉翔「厲害」　藍營人士：讓罷免正當性不攻自破

▲國民黨立委廖偉翔。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中選委會20日舉行公辦電視罷免說明會後，有藍營人士發現，國民黨立委廖偉翔以「民進黨在課綱中刪除顧炎武《廉恥》」，反擊領銜人吳欣儒，意外在社群媒體上，獲得一名罷廖團「台中覺醒．展翅廢翔」成員稱讚「廖偉翔可以即席回應我們的問題，那是他厲害啊」，讓他認為，這讓罷免行動的正當性不攻自破。

罷免廖偉翔案領銜人吳欣儒20日在上述說明會上表示，「廖偉翔如果你還記得什麼叫做禮義廉恥，就請你應該知所進退」。廖偉翔則反擊，「但是你知道嗎？把顧炎武的《廉恥》從課綱刪掉的，就是民進黨，這個到現在社會上，還有非常多的家長非常反對」。

電視罷免說明會後，有藍營人士指出，在社群媒體Threads上，有一位原罷免基隆市長謝國樑團「基隆拆樑」、現已轉為「台中覺醒．展翅廢翔」的成員，在留言中公開稱讚廖偉翔「那是他厲害啊，他有在這方面下功課啊」。另外，他也揪出，該名網友在自我介紹方面寫著「花蓮台北混血兒」。

藍營人士表示，回顧辯論全程，廖偉翔逐一回應罷免團體的指控，並多次反問對方立場，展現充分準備與自信。反觀罷免方則全場照稿唸讀，對廖的反問幾乎無法作答，更有成員在公眾平台上發表正面評價，更陷入「外地人罷本地人爭議」，讓罷免行動的正當性遭到嚴重質疑，形同不攻自破。

根據該藍營人士提供資料，這名網友帳號名稱為「鴨_紙」，2天前在Threads上回應網友對吳欣儒批評，其中當網友提到，「那廖偉翔就有辦法即席回應你們的問題，你們怎麼只會念稿還舉這麼高啊」，而「鴨_紙」反擊，「ㄏ笑死了，這個人找不到證據就要亂指控ㄟ，果然是我們蔥教主的小蔥，廖偉翔可以即席回應我們的問題，那是他厲害啊，他有在這方面下功課啊，不像你連做功課都不做，啊不實的指控被抓包之後只會請我們去問別人？好了啦，臭俗仔」。

該網友又說，｢哇！展翅廢翔團隊公開稱讚廖偉翔厲害、有做功課，那你們在罷免幾點的？」「鴨_紙」也稱，「他對說明會做功課，不等於他適任立法委員喔~」。

▼藍營人士揪罷團成員稱讚國民黨立委廖偉翔。（合成圖／藍營人士提供）