726大罷免倒數4天！　中選會今公布各選區罷免門檻

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

726首波大罷免投票計有24位國民黨立委，罷免案投票通過有2條件，「有效同意票數多於不同意票數、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，中選會今公布各選區25%門檻。從數字上來看，達到選區25%門檻最高的是新北第一選區立委洪孟楷，需10萬1265票，所需票數最少的則是台東的黃建賓，僅2萬8347票。另外，花蓮傅崐萁需4萬7842票，北市所需門檻最高的則是李彥秀的7萬7972票、最低為羅智強的5萬7246票。

中選會表示，《公職選罷法》第90條規定了法定的罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。中選會指出，今公布的25%門檻僅為參考數據並非罷免門檻。

1、台北市5案：

北3王鴻薇，投票人數274312人，25%是68578人

北4李彥秀，投票人數311887人，25%是77972人

北6羅智強，投票人數228981人，25%是57246人

北7徐巧芯，投票人數231139人，25%是57785人

北8賴士葆，投票人數244753人，25%是61189人

2、花蓮縣1案：

花蓮傅崐萁，投票人數191367人，25%是47842人

3、新北市5案：

新北1洪孟楷，投票人數405060人，25%是101265人

新北7葉元之，投票人數231042人，25%是57761人

新北8張智倫，投票人數288291人，25%是72073人

新北9林德福，投票人數237380人，25%是59345人

新北12廖先翔，投票人數266243人，25%是66561人

4、桃園市6案：

桃1牛煦庭，投票人數354065人，25%是88517人

桃2涂權吉，投票人數316423人，25%是79106人

桃3魯明哲，投票人數309001人，25%是77251人

桃4萬美玲，投票人數306688人，25%是76672人

桃5呂玉玲，投票人數282711人，25%是70678人

桃6邱若華，投票人數285041人，25%是71261人

5、基隆市1案：

基隆林沛祥，投票人數303980人，25%是75995人

6、新竹市1案立委、1案市長

竹市鄭正鈐，投票人數357063人，25%是89266人

竹市高虹安，投票人數360311人，25%是90078人

7、台中市3案：

中4廖偉翔，投票人數337718人，25%是84430人

中5黃健豪，投票人數374348人，25%是93587人

中6羅廷瑋，投票人數277436人，25%是69359人

8、台東縣1案

台東黃建賓，投票人數113385人，25%是28347人

9、雲林縣1案

雲1丁學忠，投票人數271663人，25%是67916人