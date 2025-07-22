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社會 社會焦點 保障人權

台中五口命案王家今告別式火化　一家人將樹葬團聚長眠

記者許權毅／台中報導

台中市王家五口命案至今第21天，檢警先前為釐清5人確切死因，經家屬同意決定延後火化、進行解剖。今（22）日上午，王家五口告別式在東海殯儀館舉行，隨後10點準時起靈，移往一旁的火化場進行火化，預計全家人都會採樹葬方式長眠。

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案王家告別式今日在東海殯儀館舉行。（圖／記者許權毅攝）

王家五口告別式會場簡單隆重，外頭僅一面牌樓，寫下王家五人姓名之聯合奠禮會場。會場兩旁擺有鮮花，有台中市長盧秀燕等人弔唁之花籃，以「同悲不捨」表達哀痛。王家人遺照靈位由爸媽在擺放在較高位置、分置兩側，中間由左至右則是王家弟弟、王家二姊、王家大姊，靈堂素雅。

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家靈位由爸媽在靠上層小孩靠下層，爸媽位置在兩側，猶如保護著孩子。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

揭露王家人是遇到詐騙才集體輕生的台中市議員謝志忠今日也親自到場。謝志忠說：「事發至今21天，今天是五口的告別式，用最沉痛的心情告別，今天的喪葬費，許多民眾自發性捐款13萬多，我的朋友兄弟再補齊16萬，總計29萬完成王家後事。」

謝志忠表示，希望檢調能夠加快速度，人死不能復生，但是一定要查明真相，揪出幕後的黑手，給王家一個公道，給社會一個公道。

謝志忠說明，王家目前剩下爸媽的兄弟姊妹、王家二女婿，關於繼承事宜，有請律師提供王家人意見，現在王家還有一間小公寓，但繼承也需要繼承債務，就怕哪天地下錢莊又來，繼承權可能都會拋棄，但還是要由王家人決定。

豐原警分局今日也由分局長林大為、偵查隊長洪緯儒率隊前來參加公祭。洪說，今天也是來跟亡者致意，也跟亡者報告最新偵查進度，力求還原事實真相，查緝所有不法之徒，以慰亡者在天之靈。

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家女婿等親屬捧牌位，禮儀社人員協助捧遺照前往火化場。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

今日約10點，告別式圓滿完成，由王家女婿等親屬，捧著王家靈位前往告別式，禮儀社人員則協助捧王家五口遺照，一同步行前往一旁的火化場，場面哀戚。

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

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