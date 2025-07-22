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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲心腹李文宗交保2千萬原因曝　沈慶京重病造成看守所負擔

▲▼沈慶京、李文宗 。（圖／記者李毓康、周宸亘攝）

▲京華城案目前在押4被告中，威京集團主席沈慶京（左）、柯文哲高中同學兼心腹李文宗（右），21日均獲准交保。（資料照／記者李毓康、周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

在京華城案被控與柯文哲共涉收賄的李文宗，目前在押，他屢次喊冤沒收賄更從沒參與京華城案，柯也數度說李「是冤案」，台北地院承審合議庭21日准李交保2000萬元，律師回應並非小數目，李的家人正盡力籌錢，而同案在押的威京集團主席沈慶京，因2億元人保難尋，合議庭今同意降為1.8億元現金保。

李文宗是柯文哲高中同學，在柯擔任台北市長8年期間，做過8個月市政顧問、4年的台北捷運董事長，並於柯競選2024年總統時操盤財務工作，他被控與柯在政治獻金案共涉公益侵占、背信等罪嫌，還湮滅木可公司損益表等證據。

政治獻金案所涉罪名均非重罪，李文宗偵審至今被羈押禁見約11個月主因，是在京華城案被控與柯文哲涉收受沈慶京210萬元賄賂，主要證據是威京集團旗下鼎越開發前董事長朱亞虎，承認用7個人頭以捐政治獻金給台灣民眾黨名義，企圖行賄柯恢復京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺，而李文宗收到朱的捐款邀功簡訊，回覆感謝。

▲▼李文宗涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定李文宗還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲李文宗堅稱沒涉犯京華城案，自稱「我是小蝦米，無法對抗檢察官大鯨魚」。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲在審理中多次對檢方喊話「只是要押我，其他的人可以先放！李文宗不需要再押，太過分了！」更難過地說李被指涉犯京華城案「是冤案」。在押的台北市議員應曉薇上周二（15日）出庭，見李也在押，直說嚇一跳、「以為他早就（交保）回家」。

李文宗始終堅稱「我沒收賄」，當年收到朱亞虎傳簡訊告知捐款民眾黨，僅客氣回覆，卻因此「掉入萬丈深淵，承受不可承受之重」，他在柯文哲擔任市長期間，從沒參與京華城案的人事時地物，檢方硬說他是市府團隊核心，「我是小蝦米，無法對抗檢察官大鯨魚」。

合議庭認定李文宗涉及《貪污治罪條例》的案情，相關證人已詰問完畢，重罪事證獲相當程度保全，李的滅證、串供可行性與可能性已有所下降，且依其職務內容，對證人可能產生的影響力顯然較為有限，可用其他手段替代羈押。

合議庭今裁定李文宗須以自己名義，提出新臺幣2000萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居在新竹市北區住處，並限制出境、出海8月，交保期間須於左腳佩戴電子腳環，以法院配發個案手機定時自拍上傳報到。

此外，李文宗於交保期間不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。若下月（8月）1日中午12點前若未能辦妥交保手續，隔天起延長羈押禁見2個月。李在去年（2024年）12月底起訴移審，也曾交保2000萬元，律師今說並非小數目，之前保證金也是借來的，仍須李家盡力籌錢。

▲▼台北地院審理京華城案提訊沈慶京。（圖／記者李毓康攝）

▲沈慶京透過律師表示2億元人保難尋，獲合議庭准許降為1.8億元現金保。（資料照／記者李毓康攝）

沈慶京早在本月（7月）10日就獲准1億元現金保，外加保證人提出2億元書面保證，並須佩戴電子手環或電子腳環監控防逃，沈提出的2位人保都被法官審核資力不足退貨，律師表示本案有政治成分、人保難尋，「必須體諒朋友」，請求不徵求人保。

合議庭考量沈慶京在押期間密集就醫，台北看守所無法提供他所需的無菌環境，經常戒護沈就醫及手術，也造成看守所人力負擔，本月17日開庭視訊訊問，仍住院的沈表示「住院期間已多次進行手術，近日希望辦理出院手續」。

合議庭認為沈慶京病情現況，及犯罪情節、地位、職業、訴訟進行之程度、身體狀況、資力等情，若提出一定數額之保證金供擔保，足令沈心有所忌，輔以限制出境、出海、科技設備監控措施及限制住居，應有相當程度心理約束力，即可確保本案後續審判及執行程序進行，而無羈押必要。

合議庭今裁定沈慶京交保1億8000萬元，其中至少1億元須以自己名義提出，並限制住居在台北市大安區住處，交保期間限制出境、出海8月，須於左腳佩戴電子腳環，以法院配發個案手機定時自拍上傳報到。

此外，沈慶京於交保期間同樣不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。若下月（8月）1日中午12點前若未能辦妥交保手續，隔天起延長羈押禁見2個月。

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