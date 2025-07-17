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批「1次又1次約談」逼認罪　柯文哲罵像被鬼打到：證人快哭了

▲▼威京集團前法務經理陳俊源涉犯京華城案承認行賄，獲緩起訴，今（17日）到台北地院作證，自認捐政治獻金給台灣民眾黨，不是行賄柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團前法務經理陳俊源涉犯京華城案承認行賄，獲緩起訴，今（17日）到台北地院作證，自認捐政治獻金給台灣民眾黨，不是行賄柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（17日）傳喚威京集團前法務經理陳俊源作證，重點包括配合上級指示，以個人名義捐30萬元政治獻金給台灣民眾黨，是否意圖影響當時台北市府處理京華城陳情的結果，庭訊長達3.5小時結束。柯文哲當庭表示，讀過陳俊源偵訊筆錄，陳原本說捐政治獻金給民眾黨不是行賄，但被檢察官「一次又一次抓去問，第5次就認罪了」，柯說「這就是不正訊問，不認罪就繼續押，這就是我對台灣司法最大指控！」

柯文哲表示，從陳俊源筆錄可見，每次被檢察官偵訊，陳都說捐獻金不是行賄，「結果就是一次又一次抓去問，同樣的題目，問到第5次，他就認罪了」。

柯說檢察官聲稱每次偵訊都合法正常，「我告訴各位檢察官，這就是不正訊問，只要不認罪，我就一次又一次叫來問，總會問到你認罪」，最後就是算了，錢罰一罰，就像台語說的，「當做被鬼打到」。

柯文哲的意思是陳俊源最終選擇認罪，獲緩起訴繳納緩起訴處分金。柯說「不認罪，繼續押啊！」就是他今天的感受，「反正關的又不是你們，這也是我對台灣司法最大的指控！」

▲▼台灣民眾黨前主席柯文哲（右）、台北市議員應曉薇（左）涉犯京華城案均在押，今（17日）出庭在囚車旁同框。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨前主席柯文哲（右）、台北市議員應曉薇（左）涉犯京華城案均在押，今（17日）出庭在囚車旁同框。（圖／記者黃哲民攝）

柯越說越怒，批檢方別把每個人都當做壞人，沈慶京來見他討論，他的態度就是人家來陳情，就一定要接待，為何檢方會覺得他們見面，「就好像我們想要幹什麼似的」。

柯看著綽號「大個子」的陳俊源說，今天開完庭，「他（陳）一定會哭的啦！他已經快要哭了！」檢方作法是不認罪就傳訊，「一次二次三次四次，他就認罪了，不是這樣嗎？」由於快接近下午1點30分施放城鎮韌性演習防空警報時間，柯簡短收尾「好！就這樣！」

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