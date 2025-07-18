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柯文哲當房東「收押後就遭欠租」　房客怒怪被連累當共犯搜索約談

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲、應曉薇，傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲因涉犯京華城等案持續在押，還得分神告房客討還房子與欠租。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲去年（2024年）使用總統選舉補助款，以4300萬元購買北市濟南路1棟商辦大樓3樓辦公室，接手前房東留下租約，房客卻欠租且到期不搬走，柯訴請台北地院要求房客搬離，並索賠租金與違約金共138萬餘元，房客批柯涉犯京華城案害他受累被約談、公司無法營業，雙方今（18日）在北院首度開庭交手，法官諭知移付調解，擇期續審。

本案商辦位於濟南路與林森南路口1棟大樓的3樓，面積48.76坪，柯文哲去年5月以4300萬元購入，被綠營民代與名嘴爆料，資金來源包括柯競選2024年總統的選舉補助款，且柯說要用於設立個人辦公室，其實是租給1名桂姓男子經營的公司坐等收租。

此事一度引發選舉補助款能否私用的質疑，柯文哲與民眾黨解釋黨規明訂「選舉補助款2/3歸個人」，且桂男向前屋主租屋，基於「買賣不破租賃」原則，柯去年6月和桂男重簽租約，今年（2025年）4月底已期滿。

但柯文哲去年8月底，因在京華城案涉犯收賄、政治獻金案涉犯公益侵占等罪嫌被搜索約談，隔月（9月）5日被收押禁見至今，桂男即停付每月5萬餘元租金，且租約到期後，仍繼續使用沒搬走。

▲陳佩琪到場向民眾黨支持者喊話，聲援柯文哲、彭振聲。（圖／記者林敬旻攝）

▲律師表示柯文哲妻子陳佩琪（中）曾找房客協商，被擋在門外見不到面。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，桂男認為受柯文哲連累，被當成共犯遭搜索約談，且商辦大樓1樓天天被媒體包圍，害他公司無法營運、遭受損失，桂男更主張柯妻陳佩琪表示夫妻倆帳戶因案被查扣，他不知該怎樣付租金給對方。

柯文哲委任律師提告，要求桂男搬走歸還房子，且須1次付清欠租46萬餘元，外加無權佔用期間，每月支付租金與5倍懲罰性違約金共30萬餘元，直到騰空房子歸還之日止，目前已累積至138萬餘元。

北院今首度開庭，雙方各委任律師出庭代打，律師表示桂男願歸還房子、希望對方來談，但無法接受賠償條件，桂男自費修繕冷氣、熱水與漏水等支出，應從欠租中扣抵。桂男的公司改名1次，正辦理解散清算程序。

柯文哲的律師表示，陳佩琪在今年租約到期前，親自去現址找桂男卻被擋在門外，怎還要柯主動去談，「是他們（桂男）無權佔有耶！」應由桂男提出具體方案、才有得談。

法官問清楚柯文哲索賠的5倍懲罰性違約金，是雙方租約明訂，但法官認為租約到期後繼續佔用的費用，以懲罰性違約金加上不當得利求償共6倍金額、似有疑問，要律師跟柯再討論、陳報有無相關實務見解，並問雙方願不願意試行調解。

雙方律師都說有意願，桂男的律師說會跟桂男討論賠償問題，法官諭知移付調解，並認同柯文哲的律師主張，請桂男提出具體方案以利調解，擇期再開庭。

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