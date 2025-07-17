　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南調查官涉貪洩個資遭羈押禁見　3大理由出爐

▲台南地檢指揮調查局中機組南下搜索林姓調查官，釐清是否涉及洩密等不法情事中。（記者林東良翻攝）

▲台南地檢署偵辦林姓調查官涉犯貪污治罪條例，遭法官裁定羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝)

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市調查處新營站一名林姓調查官遭檢舉，指林涉洩露個人資料，並疑與案件當事人有不當金錢往來，經台南地檢署持台南地院核發之搜索票，前往林員辦公室與住處執行搜索，檢察官連夜偵訊後，認定林嫌犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，17日凌晨向台南地院聲請羈押，並禁止接見通信，台南地院訊後裁定羈押禁見。

【22:11更新】裁定羈押理由。

據了解，由於涉案對象為台南市調查處新營站現職調查官，檢方為避免消息外洩影響調查，特調動中機組成員支援搜索行動，全程低調進行，並查扣相關案證資料，進一步釐清是否有林員涉及不法相關情節，經持台南地方法院核發之搜索票，前往林員辦公室與住處執行搜索，認定林嫌犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

台南地院說明裁定羈押有3大理由，第一，林姓被告所涉羈押聲請書所載事實，有證人之證述及相關事證在卷可佐，足認其犯違法蒐集利用他人個人資料罪、公務員洩漏國防以外應秘密訊息罪、貪污治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌,犯罪嫌疑重大。

第二點，被告供詞避重就輕，歷次供述不一，本案尚有相關關係人尚未到案以釐清案情。加上被告手機經檢視結果，有部分期間對話紀錄遭全刪除，足認被告有滅證行為，綜上其有事實足認有滅證、勾串共犯及證人之虞。

最後，若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之不足以確保追訴、審判或執行程序順利進行，刑罰權即有難以實現的危險，再參酌本案被告身為執法之公務員，理應維護公務員自身之廉潔，卻用職務違法蒐集利用他人個人資料，並無故洩漏秘密，且就公務員異常增加而來源不明財產無法提出合理說明，犯罪情節非輕，對社會造成一定之危害。因此，裁定被告羈押並禁止接見通信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張
Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女身分被起底
江祖平燙傷怒控導播！返家痛哭　三立電視回應了
快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特
普發現金1萬要「舉債千億」　卓榮泰3張圖解釋
王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光　女鄰長1人扛鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南調查官涉貪洩個資遭羈押禁見　3大理由出爐

士林男丟菸蒂整棟雅房起火　鄰居「打開門」來不及逃活活燒死

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

快訊／台南調查官涉貪洩個資遭羈押禁見　3大理由出爐

士林男丟菸蒂整棟雅房起火　鄰居「打開門」來不及逃活活燒死

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

GD展覽之亂！工作人員緊急開會　「周邊全改預購」粉絲排隊熱爆

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女親熱被拍　身分遭起底

《不良笑花》CP合體！　「潘瑋柏同框楊丞琳」勾回憶殺

愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

台積電懶人包　魏哲家笑答「AI需求可看市值4兆美元公司CEO」

江祖平怒控《願望》導播「燙傷沒喊卡」返家痛哭　三立電視回應了

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

社會熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

即／丹娜絲捲走屋頂　台南獨子「爬屋頂蓋帆布」摔死

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

中壢越式按摩一條街被抄了！香豔辣妹曝光

應召集團老司機包車短褲38E爆乳妹直送

即／北檢突襲台師大！查扣血液檢體

鳳梨遭槍擊新視角曝光！槍手超車狂轟

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！

鳳梨遭槍擊「當下沒報案」！1小時後才到警局

夜店外賓士車驚見男男交疊　超糗原因曝光

更多熱門

相關新聞

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

受到「丹娜絲」颱風侵襲，台南多處住家災損嚴重，市府即日起啟動災後住屋修繕補助，每戶最高可申請10萬元，市長黃偉哲17日上午赴北門雙春漁民中心視察補助受理狀況，強調「台南是全國第一個啟動補助的縣市」，並責成市府團隊全力加快後續行政作業，讓災民盡速重建家園。

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

風災後台南暖流湧現！內政署長南下慰勞企業捐百萬助校園復原

風災後台南暖流湧現！內政署長南下慰勞企業捐百萬助校園復原

丹娜絲百年風災消防署長親赴台南致謝全台支援力量

丹娜絲百年風災消防署長親赴台南致謝全台支援力量

關鍵字：

台南調查官貪污羈押搜索

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面