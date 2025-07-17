快訊／台南調查官涉貪洩個資遭羈押禁見　3大理由出爐

▲台南地檢署偵辦林姓調查官涉犯貪污治罪條例，遭法官裁定羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝)

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市調查處新營站一名林姓調查官遭檢舉，指林涉洩露個人資料，並疑與案件當事人有不當金錢往來，經台南地檢署持台南地院核發之搜索票，前往林員辦公室與住處執行搜索，檢察官連夜偵訊後，認定林嫌犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，17日凌晨向台南地院聲請羈押，並禁止接見通信，台南地院訊後裁定羈押禁見。

【22:11更新】裁定羈押理由。

據了解，由於涉案對象為台南市調查處新營站現職調查官，檢方為避免消息外洩影響調查，特調動中機組成員支援搜索行動，全程低調進行，並查扣相關案證資料，進一步釐清是否有林員涉及不法相關情節，經持台南地方法院核發之搜索票，前往林員辦公室與住處執行搜索，認定林嫌犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

台南地院說明裁定羈押有3大理由，第一，林姓被告所涉羈押聲請書所載事實，有證人之證述及相關事證在卷可佐，足認其犯違法蒐集利用他人個人資料罪、公務員洩漏國防以外應秘密訊息罪、貪污治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌,犯罪嫌疑重大。

第二點，被告供詞避重就輕，歷次供述不一，本案尚有相關關係人尚未到案以釐清案情。加上被告手機經檢視結果，有部分期間對話紀錄遭全刪除，足認被告有滅證行為，綜上其有事實足認有滅證、勾串共犯及證人之虞。

最後，若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之不足以確保追訴、審判或執行程序順利進行，刑罰權即有難以實現的危險，再參酌本案被告身為執法之公務員，理應維護公務員自身之廉潔，卻用職務違法蒐集利用他人個人資料，並無故洩漏秘密，且就公務員異常增加而來源不明財產無法提出合理說明，犯罪情節非輕，對社會造成一定之危害。因此，裁定被告羈押並禁止接見通信。