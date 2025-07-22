要婆婆抵押房「幫還卡債」遭拒！她氣喊：現在沒錢不代表以後沒錢

▲原PO認為一家人本來就該互相幫忙。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友在臉書粉專「靠北婚姻」發文，分享自己婚後與丈夫、三名子女、婆婆、公公及小姑共八人擠住在婆婆名下老屋，近日因為經濟拮据，希望婆婆能夠將房屋抵押以償還信用卡債務，卻遭到拒絕，讓她相當不滿，痛批「我們現在沒錢不代表以後沒錢啊」，引發網友熱議。

該名媳婦表示，丈夫家族八人，目前都同住在婆婆所有的老房子內，原以為能互相扶持度過難關，卻發現未來該房產將轉贈給小姑，讓她感到不被尊重與失望。她提到，因家庭經濟拮据，母親節當日無法替婆婆慶祝，結果對方因此表現出不悅情緒。

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更令原PO不滿的是，夫妻倆曾提出希望婆婆協助將房屋抵押以償還信用卡債務並購買一台中古車，並希望小姑擔任保證人，但遭到婆婆拒絕，理由是過去已借款30萬元，無力再提供金援，「婆婆不答應，說她已經借我們30萬了，罵我們瘋她不能跟著一起瘋。」

原PO則認為，由於該房產仍登記在婆婆名下，使他們一家無法申請低收入戶補助，加重生活壓力，「明明就是婆婆名下有這房子，害我們低收入戶補助申請不下來的」。相較之下，母親節當日她返回娘家，家人不僅準備豐盛大餐，還不讓她負擔費用，令她深感窩心，並忍不住當場落淚。

原PO最後表示，雖然目前生活困難，但她相信將來總有翻身的機會，「為什麼老公家的人都沒像娘家那樣能好好體諒我呢？一家人本來就應該互相幫忙的，我們現在沒錢不代表以後沒錢啊！」

貼文引發不少網友熱議，網友一面倒批評原PO，「妳應該回去叫妳娘把房子抵押了給妳還卡債和買車，因為妳這個瘋了的公主病，是妳娘養出來的，跟妳婆婆完全無關」、「真是瘋了，要婆婆抵押老房子幫忙還卡債，又不欠妳，沒錢就得勤儉過日，居然還要儀式感，活該一輩子缺錢」、「妳婆婆是對的，有多少錢做多少事，享多少福，老是要超過自己的能力，還要拉婆家下水，妳應該好好思考自己的問題」。

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