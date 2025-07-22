　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要婆婆抵押房「幫還卡債」遭拒！她氣喊：現在沒錢不代表以後沒錢

原PO希望婆婆能夠將房屋抵押以償還信用卡債務，卻遭到拒絕，讓她相當不滿。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO認為一家人本來就該互相幫忙。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友在臉書粉專「靠北婚姻」發文，分享自己婚後與丈夫、三名子女、婆婆、公公及小姑共八人擠住在婆婆名下老屋，近日因為經濟拮据，希望婆婆能夠將房屋抵押以償還信用卡債務，卻遭到拒絕，讓她相當不滿，痛批「我們現在沒錢不代表以後沒錢啊」，引發網友熱議。

該名媳婦表示，丈夫家族八人，目前都同住在婆婆所有的老房子內，原以為能互相扶持度過難關，卻發現未來該房產將轉贈給小姑，讓她感到不被尊重與失望。她提到，因家庭經濟拮据，母親節當日無法替婆婆慶祝，結果對方因此表現出不悅情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令原PO不滿的是，夫妻倆曾提出希望婆婆協助將房屋抵押以償還信用卡債務並購買一台中古車，並希望小姑擔任保證人，但遭到婆婆拒絕，理由是過去已借款30萬元，無力再提供金援，「婆婆不答應，說她已經借我們30萬了，罵我們瘋她不能跟著一起瘋。」

原PO則認為，由於該房產仍登記在婆婆名下，使他們一家無法申請低收入戶補助，加重生活壓力，「明明就是婆婆名下有這房子，害我們低收入戶補助申請不下來的」。相較之下，母親節當日她返回娘家，家人不僅準備豐盛大餐，還不讓她負擔費用，令她深感窩心，並忍不住當場落淚。

原PO最後表示，雖然目前生活困難，但她相信將來總有翻身的機會，「為什麼老公家的人都沒像娘家那樣能好好體諒我呢？一家人本來就應該互相幫忙的，我們現在沒錢不代表以後沒錢啊！」

貼文引發不少網友熱議，網友一面倒批評原PO，「妳應該回去叫妳娘把房子抵押了給妳還卡債和買車，因為妳這個瘋了的公主病，是妳娘養出來的，跟妳婆婆完全無關」、「真是瘋了，要婆婆抵押老房子幫忙還卡債，又不欠妳，沒錢就得勤儉過日，居然還要儀式感，活該一輩子缺錢」、「妳婆婆是對的，有多少錢做多少事，享多少福，老是要超過自己的能力，還要拉婆家下水，妳應該好好思考自己的問題」。

延伸閱讀
家人亂丟菸蒂釀火災　何妤玟被索賠600萬病倒「健康亮紅燈」
未婚夫精心設計戒指被嫌醜　女子發文抱怨「接受不了」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼！雲豹確定換主帥　冠軍教頭下台走人
去韓國弄丟護照、錢包！　他靠「1神級APP」奇蹟找回
52年來首見！　靠「再見妨礙打擊」贏了
自己失分自己救！　大谷翔平轟出2分砲逆轉
快訊／俄羅斯又搖！　連4震「最大規模6.4」
台中一家五口今告別式　一家人樹葬團聚
班機「廣州飛廣州」　民眾狂問號：1.5小時在飛什麼？
對4歲女童「狂搧7耳光」！教保員下跪：我第一次犯錯
本周可能有雙颱！　最新預測曝
台電員工將拔管器捐　賴清德不捨又感佩：將頒褒揚令

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

今起年度大潮「花東防大雨」　熱帶系統周四接近台灣

月薪30萬、在家上班！他曝「公司1缺點」喊痛苦：很想辭職

初次女友家作客！6人點10菜1湯要他付錢　年收百萬男嘆：沒人問我

全家人去韓國玩　弄丟護照、錢包！他靠「1神級APP」奇蹟找回

啦啦隊全體敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人融化：超可愛

要婆婆抵押房「幫還卡債」遭拒！她氣喊：現在沒錢不代表以後沒錢

柯文哲再延押2個月！律師點破3大關鍵「有什麼好意外？」

台師大休學女足「領不到畢業證書？」　律師：2方法有機會翻盤

可能有雙颱！　最新預測曝

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

今起年度大潮「花東防大雨」　熱帶系統周四接近台灣

月薪30萬、在家上班！他曝「公司1缺點」喊痛苦：很想辭職

初次女友家作客！6人點10菜1湯要他付錢　年收百萬男嘆：沒人問我

全家人去韓國玩　弄丟護照、錢包！他靠「1神級APP」奇蹟找回

啦啦隊全體敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人融化：超可愛

要婆婆抵押房「幫還卡債」遭拒！她氣喊：現在沒錢不代表以後沒錢

柯文哲再延押2個月！律師點破3大關鍵「有什麼好意外？」

台師大休學女足「領不到畢業證書？」　律師：2方法有機會翻盤

可能有雙颱！　最新預測曝

消防法「球員兼裁判」　納入《職安法》成基層難了心願

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

GD演唱會實名制遭破解！假身分可入場　黃牛集團撈2千萬4人交保

福斯撤出「新店汽車一條街」　大房東年開1428萬招租

搜救悲劇再揭制度黑洞　消防員痛喊三大勤務專責訓練

遭爆施壓索高球俱樂部會員委託書　林國成反擊：各黨都有委員會幫忙問

聶雲獨居提前聽力退化　家中四人念書壓力過大　「收到成績單血壓飆高」

罷團再公布催票廣告訴求「出來投票」　預告724上凱道、725遍地開花

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

生活熱門新聞

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

可能有颱風！　模擬路徑曝

12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

高醫陳家「三代世襲」起底！　高調外遇回應了

少吃飯餓死癌細胞？醫：反會加速轉移

去瑞士都窮遊？超多台人「帶泡麵」大票吵翻

碧潭堰毛蟹洄游大爆發　洄游震撼畫面曝

更多熱門

相關新聞

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

網美貝果店驚傳違法解雇員工？本刊獲報，一間在淡水頗具名氣的貝果店，16日才風光在士林區天母喜迎第二間分店，孰料開業才不到一星期就爆出糾紛事故。有女子19日前往該店探班正在上班的母親，並購買了一個350元的貝果，咬下去驚覺貝果「苦苦的」，將貝果逐層分解，才發現貝果被烤焦，事後向店家反應，竟被質疑「多做措施」，才會導致貝果烤焦，讓他氣不過發文，孰料在上班的母親卻突然被告知，「沒辦法和教出這樣小孩的人共事」，當場要媽媽不用再來上班。

工程師一聽到「捷運關門聲」全身冒冷汗！

工程師一聽到「捷運關門聲」全身冒冷汗！

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退

莫斯科「地鐵犬」搭車找溫飽

莫斯科「地鐵犬」搭車找溫飽

吃掉生魚片的白蘿蔔絲「很窮酸」？料理長曝處理過程

吃掉生魚片的白蘿蔔絲「很窮酸」？料理長曝處理過程

關鍵字：

靠北婚姻周刊王

讀者迴響

熱門新聞

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

盧秀燕「深夜站高鐵」2物飄媽媽味　她親訴原委

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面