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許淑華轟藍白修法衝擊長照　看護「棄重擇輕」家屬需出更多錢留人

▲▼許淑華競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨議員許淑華21日在臉書發文，批評國民黨與民眾黨立委推動的《就業服務法》第46條修正草案。她直言，此舉恐摧毀台灣的長期照護制度，對重症家庭的照顧權益造成重大影響，「台灣的長照制度正被藍白摧毀，將拖垮重症家庭」。

許淑華表示，她近期接到多起民眾反映，家中重症長輩的外籍看護因政策變動而通知不續約，令家屬陷入焦慮。她指出，該修法可能導致看護移工轉向照顧健康長者，重症家庭因此面臨聘不到看護的困境。

根據修正草案內容，從2024年12月31日起，80歲以上長者可免除巴氏量表評估，直接申請外籍看護，不需經由醫療機構判定失能及照顧需求。

此外，許淑華警告，重症家屬恐需支付更高費用以留住看護，進一步加重家庭財務負擔。勞動部數據顯示，台灣80歲以上人口約為91萬人，其中健康人口約53萬人。許淑華估算，若有3成健康長者提出申請，將新增16萬名看護需求，遠超過現有22.7萬名外籍看護人力，長照資源恐陷入排擠。

▲▼老人,年長者,照護,長輩,高齡,長照,晚年。（圖／記者周宸亘攝）

▲看護示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

她批評，藍白立委將「免巴氏量表直接聘外籍看護」包裝為政績，未考量政策對長照品質和家庭權益的影響。許淑華強調，台灣多年建立的「長照2.0」制度正面臨崩解，呼籲民眾在7月26日的投票中罷免不適任立委，阻止藍白繼續破壞長照制度。

許淑華表示，她支持完勝長照制度，讓有需要的長輩，獲得溫柔的照顧，因此放寬巴氏量表一定要有配套措施及社會共識，「徐巧芯提出完全沒有配套措施、沒有階段性規劃，突然一口氣大幅度放寬的修法方式。當初國民黨團提出本案時，就有許多醫療專家、長照體系的照顧者、乃至於衛福部都提出疑慮。擔心徐巧芯這樣急促且粗糙的放寬規範，會造成長照資源的互相排擠」。

許淑華坦言，巴氏量表的調整、協助真正有需求的家庭，是必須討論的課題，「但解決方案，絕對不是徐巧芯現在的做法。」

台灣的長照制度正被藍白摧毀，將拖垮重症家庭！ 近期我陸續接獲民眾反映，有重症長輩家屬開始接獲外籍看護通知將不續約的消息，造成家屬恐慌不安，四處求助。 2024/12/31，在藍白立委的強行推動下，立法院三讀通過《就業服務法》第46條條文...

許淑華Hsu Shu-Hua 發佈於 2025年7月21日 星期一
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