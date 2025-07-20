「可判死刑」有效嚇阻虐童？林智群秒揪1漏洞：恐讓人想滅證

▲剴剴一案人神共憤。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

男童「剴剴」遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死一案人神共憤，立法院18日三讀通過藍白併案的再修正動議「剴剴條款」，未來對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」或因而「致人於死」者，可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。不過，律師林智群在臉書發文點出最大漏洞，這樣的立法反而會激化施虐者「滅證」動機，導致兒童案件更難偵破。

「大家知道送剴剴就醫的是誰嗎？就是保母！」林智群在粉專表示，如果虐童致死也可以判死刑，大家可能都不知道剴剴是誰，因為小孩會默默的消失，「對警察而言，最難查的就是失蹤兒童案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群指出，大家只會知道小孩不見了，如果保母不講，你不會知道人埋在哪裡，「彰化洪家滅門，到現在也是找不到人，花蓮五個子女跟父母一起消失案，警察花多少人力也找沒找到。」就算找到了，可能孩子身體都爛了，「除非骨頭有傷痕，不然檢察官要怎麼證明兒童被虐待？」

可能會有人說，如果保母不講，就用殺人罪來辦，也可以判死刑。可是沒屍體，要怎麼用殺人罪辦？怎麼知道小孩不是被保母賣到其他國家？再者，很多虐童案加害人正是父母或親屬，受害兒童無對外求助的管道，若父母決意掩蓋，根本不會有人發現。

他強調，「法律就是遊戲規則，如果這個遊戲規則沒辦法嚇阻行為人，反而提高行為人滅證（而不是把小孩送醫）的動機，那樣的修法就是失敗的。」他形容這類法條等同「鼓勵把孩子處理掉」，呼籲社會理性看待刑罰與嚇阻力之間的平衡。

貼文一出引起熱議，許多人也紛紛點頭，「就像以前砂石車撞人反而會輾死，賠還比較少」、「擄人勒贖唯一死刑，等於鼓勵撕票」、「罰則過高只會逼人走極端」、「立法不考慮人性，只求一昧地立下最高刑責，只會造成社會混亂」、「很多人的想法都太單一太直接，沒有見過真正的壞人和真正的地獄，很多時候真的會變成好心做壞事。」